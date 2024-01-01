Projekt Tramvaj pro Brno pokračuje, v dílnách DPMB vznikají další Draci
Brno, 28. července 2026 - Dopravní podnik města Brna (DPMB) zahájil práce na kompletaci vozů Drak z druhé etapy projektu Tramvaj pro Brno. Navazuje tak na rámcovou dohodu uzavřenou v prosinci 2025, díky které může do roku 2033 v Brně přibýt až 60 dalších středněkapacitních tramvají. Celkem tak bude DPMB provozovat až 101 klimatizovaných a nízkopodlažních vozů Drak.
„Projekt tramvají Drak je pro Brno velkým přínosem. Díky kompletaci vozů ve vlastních dílnách máme pod kontrolou nejen kvalitu provedení, ale také budoucí údržbu a servis. Projekt se velmi osvědčil, tramvaje se těší velké oblibě cestujících a spokojeni jsme s nimi i z provozního a technického hlediska. Nezaznamenáváme na nich vážnější vady či provozní problémy. Naším cílem je k současným 41 vozům přidat dalších 60, abychom na konci roku 2033 v Brně provozovali 101 těchto tramvají,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.
V ústředních dílnách DPMB nyní zaměstnanci pracují na prvních dvou vozech nové série. „Vůz, který ponese evidenční číslo 1863, je z větší části nalakovaný a probíhá zde instalace kabeláže. Na vozu 1864 pracovníci nyní pokládají podlahu a oba články tramvaje postupně poputují do lakovny,“ sdělil Tomáš Kadlec, vedoucí ústředních dílen DPMB. Komponenty na další vůz dodavatel do medláneckých dílen dopraví v polovině července. Cílem DPMB je v letošním roce dokončit tři vozy a další dva rozpracovat. Kompletace jedné tramvaje trvá čtyři až pět měsíců a podílí se na ní zhruba třicet zaměstnanců.
Tramvaje Drak jsou nízkopodlažní, klimatizované vozy vybavené moderním informačním systémem s LCD monitory i USB zásuvkami. V provozu postupně nahrazují starší tramvaje ze 60. až 80. let minulého století. DPMB je dnes vypravuje především na linky 1 a 4, do budoucna se ale jejich nasazení rozšíří i na další linky. Jejich výhodou je, že je DPMB v provozu může využít jak samostatně, tak ve dvojici, která pak tvoří velkokapacitní soupravu.
„Díky tomuto projektu se nám podaří více sjednotit vozový park tramvají – zatímco v minulosti jsme provozovali až 15 různých typů, po jeho dokončení jich bude pouze sedm. To nám usnadní plánování provozu, údržbu i zajištění náhradních dílů,“ dodal Havránek.
DPMB za komponenty pro 60 tramvají zaplatí společnosti Pragoimex 2,28 miliardy korun.
Zdroj: DPMB, foto: ideogram.ai
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