Na horníky při ražbě kolektoru pod ulicí Českou dohlédnou sošky sv. Barbory
Brno, 28. června 2026 - Po nutných pracích na povrchu, kdy zhotovitel provizorně přeložil vedení vodovodu nebo parovodu, nastává v projektu výstavby nového kolektoru v úseku Česká–Středova další milník. Stavba se díky dvěma vybudovaným šachtám postupně přesouvá pod povrch, kde začnou horníci razit samotný kolektor. Dohlédne na ně jejich patronka sv. Barbora, jejíž sošky požehnal kněz Jan Pacner z kostela sv. Jakuba. Následně byly slavnostně osazeny do podzemí.
„Ráda bych horníkům popřála do následujících týdnů a měsíců hodně sil. Dostáváme se do fáze projektu, kdy už se začíná razit samotná chodba budoucího kolektoru. To by mělo trvat přibližně jeden rok. Na to naváže rekonstrukce ulice České, která bude namísto nevzhledného asfaltu nově dlážděná, tak jako ostatní ulice v historickém centru města. Na křížení ulic České, Veselé a Solniční vznikne malé náměstí se stromy a novým uměleckým prvkem, který bude plnit také funkci pítka,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Sdružení zhotovitelů začalo s pracemi loni v srpnu. „Nejdříve bylo nutné zjistit přesnou polohu inženýrských sítí, následovala provizorní přeložka vodovodu a parovodu. Teprve poté došlo na hloubení šachet, a to jedné na ulici Středova a další před tzv. Convalarií. Zároveň se na ulici České provádí trysková injektáž, díky níž dochází k zajišťování nemovitostí. S ní by měly být stavbaři hotoví do konce srpna,“ dodal 1. náměstek primátorky města Brna René Černý.
Podle tradice stavbaři pokřtili jednotlivé štoly vedoucí z šachet ženskými jmény. Ta směřující z nároží ulic České a Veselé dostala jméno Karolínka po původní kašně z roku 1857, kterou kdysi zasáhl a zničil blesk. Proč však druhá nese jméno Maruška, zůstává pečlivě střeženým hornickým tajemstvím – a prý je to u tunelů a štol zvyk, který se neporušuje.
Před samotnou ražbou kolektoru připravilo sdružení, které tvoří společnosti SUBTERRA, a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., a POHL cz, a. s., slavnostní požehnání sošek sv. Barbory, která je patronkou horníků a důlních staveb. Speciálně pro tento účel byly vyrobeny dvě, z toho jedna ze dřeva stromů druhu javor mléč umístěných v ulici České, které pro špatný zdravotní stav nebylo možné přesadit na vhodnější místo. Výtvarník Dalibor Čenčík tak měl nejednoduchý úkol. Ukázalo se, že kmeny stromů byly duté, a proto musel světici vytvořit pomocí různých technik lepení a vyplňování prasklin. Uložena bude v šachtě Karolínky ve schránce, již pro ni vyrobil nadějný umělecký řezbář Jakub Čermák ze Střední a vyšší odborné umělecké školy na Novém Zlíchově. Druhá soška je z antracitu a bude umístěna ve schránce zhotovené uměleckým kovářem Oldřichem Bartoškem z Křenovic u Brna.
„Požehnání sošek svaté Barbory pro nás nepředstavuje pouze symbolický akt, ale především závazek, který bereme opravdu vážně. Vážíme si toho, že můžeme pokračovat v práci pod ochranou naší patronky. Ze šachty na Středově ulici již ražba probíhá. Postupujeme zde pod ochranou železobetonové desky, přičemž základy domů jsou v této oblasti již zajištěny sloupy z tryskové injektáže. Pod ulicí Českou budeme razit v těsné blízkosti míst, kde před staletími pracovali jiní stavitelé. Dochovaly se zde barokní kanalizační štoly i relikty středověkého opevnění a mostních konstrukcí. Brněnské podzemí je v mnoha ohledech stále neprobádané, a proto nelze při ražbě vyloučit nečekaná zjištění. V nejbližší době zahájíme ražbu také z druhé šachty situované před polyfunkčním domem Convalaria a v horizontu několika týdnů dokončíme ještě třetí, podpůrnou šachtu v ulici Skrytá,“ popsal ředitel divize 1 Subterra, a. s., David Cyroň.
Česká zůstává stále průchozí. Uzavřena musela být z bezpečnostních důvodů proti plánu jen ulice Jakubská, kde práce na kanalizační šachtě probíhají v otevřeném výkopu. „S vlastníky nemovitostí, provozovateli i nájemníky zůstáváme v kontaktu a všichni jsou informováni, že se mohou kdykoliv obrátit na správce stavby. Přestože budování tak náročného díla přináší dočasná omezení, snažíme se vytvořit i příjemnější a kvalitnější veřejný prostor. Těší nás proto, že se podařilo zachovat provoz květinového stánku na křížení České se Solniční a Veselou, a k lepšímu prostředí přispěly také nedávno instalované velkokapacitní květináče se stromy a další zelení, které lokalitu oživují i během probíhající rekonstrukce,“ podotkl Michal Chládek, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno, která se spolu s městem na kompletní výstavbě kolektoru podílí jako investor.
Od počátku prací dohlíží na projekt archeologové z Muzea města Brna.
Zdroj a foto: TIS MMB
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Kulturní akce v Brně
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30