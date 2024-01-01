Rekonstrukce České: Stánek s květinami se přesune na náhradní místo
Brno, 31. ledna 2026 - Zhotovitel stavby kolektoru pokračuje v pracích, které už zasahují do křížení ulic Česká, Veselá a Solniční před budovou Convalaria. V místě se realizuje provizorní přeložka parovodu, stavbaři tu budou mít nově i zařízené staveniště. Stánek s květinami, který měl být odstraněn, bude po společné dohodě mezi Technickými sítěmi Brno a zástupci provozovatele přesunut na vhodnější místo.
„Kiosek s květinami k ulici Česká dlouhodobě patří a dotváří místní kolorit, často tu vídám zákazníky, je to prostě tradiční, příjemná a pohodová oáza. Původně se však podle projektu zdálo, že bude muset být kvůli postupujícím pracím odstraněn, což mne mrzelo. I proto jsem vyvolal jednání se zástupci zhotovitele a následně i s provozovatelkou stánku. Naší snahou bylo najít takové řešení, které by bylo ku prospěchu především obyvatelům i návštěvníkům Brna, což se povedlo. Díky přesunu zařízení přibližně o 6 metrů směrem ke středu ulice Česká blíže k Solniční nebude stavba ohrožena a prodej tu může po dobu stavby kolektoru pokračovat,“ uvedl Michal Chládek, předseda představenstva městské společnosti Technické sítě Brno, která je hlavním investorem akce, a doplnil: „Definitivní podoba trojúhelníku Česká–Solniční–Veselá do budoucna se ještě hledá, ale rád bych vyvolal i diskusi s představiteli města, zda neumožnit na České po dokončení kolektoru prodej květin tak, aby byl v souladu s architektonickým pojetím místa.“
K samotnému přesunu stánku dojde v průběhu následujících dnů. Provozovatelce bude navíc zajištěn přístup k pitné vodě a elektřině. Vše probíhá v koordinaci se zhotovitelem stavby.
„Velmi si ceníme přístupu pana Chládka, díky němuž budeme moci nadále prodávat květiny na České. Sjednané technické řešení vyhovuje jak nám, tak stavbařům i investorům. Věříme, že to Brňany a Brňanky potěší, když si budou moci při cestě do práce, k přátelům, k rodině nebo k partnerům koupit hezkou kytici nebo dáreček tak, jak jsou zvyklí,“ dodala majitelka stánku s květinami Zuzana Illková.
Zdroj a foto: TIS MMB
