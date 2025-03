Pod ulicí Česká vznikne nový kolektor, Brno hledá zhotovitele

Brno, 24. března 2025 - Síť kolektorů se v Brně brzy rozroste o dalších 225 metrů. Nový tunel pro uložení kabelových rozvodů a další technické infrastruktury vznikne v úseku od křížení ulic České a Solniční po náměstí Svobody. Brněnští radní schválili zadávací dokumentaci, město tedy začíná hledat zhotovitele projektu.

„Kolektorová síť v Brně je unikátní, druhá největší v Česku s délkou přesahující 21 kilometrů. Nyní nás čeká náročná stavba další části této infrastruktury, a to v samotném centru města. Jedná se o jednu z největších a také nejdůležitějších investic letošního roku. Kolektory zásadně usnadňují péči o nejrůznější kabely, potrubí a další sítě, protože jsou vedeny v podzemním tunelu, do kterého mají kdykoliv přístup jeho správci z Technických sítí Brno. Případné závady jsme díky tomu schopni opravit mnohem rychleji než v případě sítí umístěných přímo v zemi,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Rada města Brna na dnešní schůzi schválila zadávací podmínky veřejné soutěže na zhotovitele. Zakázku bude mít na starost městská společnost Technické sítě Brno.

„Pokud vše půjde bez potíží, mohli bychom znát jméno zhotovitele letos v létě. Před samotnou realizací kolektoru provedeme do konce září přeložku parovodu, který v době stavby povede na povrchu. To bude jediné omezení pro chodce na České, která bude i poté průchozí. Stavba kolektoru totiž bude probíhat pod zemí ražbou prováděnou hornickým způsobem. Součástí projektu je následně i úprava České, která se dočká žulové dlažby jako ostatní ulice ve středu města. Tato hlavní trasa z náměstí Svobody směrem k Veveří si to zaslouží, je jednou z posledních, kde dlažba chybí. V tuto chvíli jsou předpokládané náklady 497 milionů korun bez DPH, finální částku ale budeme znát až po skončení výběrového řízení,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý.

Doba realizace je stanovena na 36 měsíců, přičemž zhruba dva roky se bude razit a zajišťovat kolektor, v třetím roce se bude pracovat i venku – vymění se povrch ulice. Pokud se nevyskytnou žádné zásadní potíže, stavba kolektoru by měla začít odhadem na podzim. Projekt je koordinován s blízkou stavbou Janáčkova kulturního centra.

Vzhledem k uliční zástavbě s rozličnou kvalitou geologického podloží v ulici se chystá náročný monitoring, aby nebyly poškozeny okolní domy. Hlavní část kolektoru bude realizována důlní ražbou pod povrchem, šachta pro zhotovitele povede hloubením ve Středově a Skryté.

Poslední kolektorovou stavbou v historickém jádru města byl sekundární kolektor Dominikánské náměstí – Veselá, který byl dokončen v roce 2010.

