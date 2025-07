V centru Brna začíná stavba kolektoru Česká–Středova

Brno, 23. července 2025 - Slavnostním poklepáním hornické výztuže byla 22. července zahájena stavba nového kolektoru v centru Brna. Technologicky náročný projekt začne monitoringem základů domů na České a jejich následným zajištěním. Před ražbou kolektoru bude přeloženo vedení vodovodu a parovodu, aby nebyly narušeny dodávky tepla a teplé vody.

„Stavba více než dvousetmetrového kolektoru je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí, které letos začínají. Důležitá je především pro budoucí život obyvatel ulice a provozoven, které se tu nacházejí. Díky sítím uloženým v kolektoru se tu případné závady vyřeší jednoduše a bez výkopu. Nový kolektor umožní také další rozvoj a snadnější napojení moderních technologií, jako jsou optické sítě nebo systémy chytrého města. Dalším nesporným pozitivem projektu je, že se opraví samotná ulice Česká, která je jednou z nejfrekventovanějších tepen v Brně,“ zdůraznila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

K předání staveniště zhotovitelům dojde na přelomu července a srpna. Práce se v prvotní fázi týkají především budov, které se na České nacházejí. „Nejdříve stavbaři začnou s monitoringem základů domů na České, a to pomocí ručně kopaných sond,“ upřesnil 1. náměstek primátorky města Brna René Černý a dodal: „Současně se přeloží zastaralé rozvody tepla, dosud vedené pod komunikací v železobetonových kanálech. Ty pak budou v kolektoru nahrazeny úspornými moderními horkovody.“ Horkovody po přepojení přinesou efektivnější distribuci tepelné energie, úspory ve výdajích koncových zákazníků i ekonomičtější provoz společnosti Teplárny Brno. Provizorní přeložka povede podél jedné strany ulice místy pod povrchem, nad zemí ji lidé uvidí pouze okolo vchodů do budov.

Zmiňované sondy budou zasypány odhadem do konce října. Na základě ověřených poměrů se poté začne se zajišťováním objektů, aby nedošlo k poškození. K tomu poslouží převážně speciální zakládání, které zároveň zabezpečí stabilitu povrchu při budoucí ražbě kolektoru.

„Kolektory zvyšují bezpečnost, spolehlivost a plynulost dodávek energií i vody, snadnější přístup k uloženým sítím snižuje i náklady na jejich údržbu. A právě v historických centrech měst, kde se spojuje architektonické dědictví s pulzujícím životem, je přínos kolektorů nepopiratelný, protože eliminuje výkopy na povrchu komunikací, které vždy znamenají narušení komfortu pro obyvatele,“ uvedl Michal Chládek, předseda představenstva společnosti Technické sítě Brno, která je investorem výstavby.

Na budování kolektoru Česká–Středova se podílejí i další městské společnosti: Brněnské komunikace, Brněnské vodárny a kanalizace a Teplárny Brno.

„Těší nás návrat do dobře známého prostředí brněnských kolektorů. Subterra stála u zrodu zdejší kolektorové sítě a jsme rádi, že můžeme být i nadále součástí jejího rozvoje. Symbolické propojení brněnských kolektorů s naší firmou dokládá i to, že nový kolektor bude přímo navazovat na jednu z našich posledních zakázek – kolektor pod náměstím Svobody. Čeká nás technicky náročná stavba, ke které jako firma s největšími zkušenostmi v oblasti kolektorové výstavby u nás přistupujeme s respektem k prostředí i zadání,“ uvedl David Cyroň, ředitel divize 1 společnosti Subterra a.s., která je vedoucím účastníkem sdružení zhotovitelů spolu se společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a POHL cz, a.s.

V průběhu prací bude omezen průchod Českou. Chodci nejdříve využijí vymezenou trasu vedoucí prostředkem ulice, jakmile stavbaři zasypou sondy, bude se chodit po stranách. Tomu, kdo Českou pouze prochází, doporučujeme využít souběžné trasy, například Rašínovu, Veselou nebo Běhounskou.

Po dohodě se sdružením zhotovitelů budou v období adventu probíhat na staveništi jen nejnutnější práce, aby byla stavba pro místní obyvatele, provozovny i návštěvníky a zákazníky co nejméně zatěžující.

Zdroj a foto: TIS MMB