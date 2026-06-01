V Černovicích by měla vzniknout curlingová hala

Brno, 22. června 2026 - Se spolkem Curling Brno se město dohodlo na budoucím uzavření plánovací smlouvy, která vymezuje pravidla spolupráce při přípravě a stavbě sportovního areálu. Smlouva zároveň upravuje vlastnictví, správu a údržbu související veřejné infrastruktury po jejím dokončení. Rada města Brna ji dnes doporučila zastupitelstvu ke schválení.

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Curlingová hala by se měla postavit v lokalitě Na Kaménkách v Černovicích a měla by být jednopodlažní s třípodlažním zázemím. „Tento projekt ukazuje, že spolupráce města a soukromých investorů přináší konkrétní výsledky. V minulosti jsme vytipovali vhodný pozemek pro halu a pomohli vytvořit podmínky pro její vznik. Díky této spolupráci curling v Brně získá skvělé sportoviště a umožní se tak další růst tohoto rozvíjejícího se sportu v Česku,“ řekl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Investor, tedy spolek Curling Brno, vybuduje na místě také příjezdovou komunikaci, parkoviště či trafostanici a prodlouží hlavní řad vodovodu a jednotné kanalizace. Po kolaudaci infrastrukturu převede do vlastnictví města, které zajistí její správu, údržbu a provozování.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai


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