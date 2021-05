Architekti navrhnou proměnu černovické pískovny, tipy může dát i veřejnost

Brno, 18. května 2021 – Nové místo pro relaxaci i domov pro vzácné druhy ptáků. V místě dnešní pískovny v brněnských Černovicích plánuje město v budoucnu vytvořit rozsáhlý park. S ohledem na stále probíhající těžbu bude ale proměna území postupná. Už v příštích letech by se lidem mohla otevřít část areálu. Navrhnout proměnu černovické pískovny bude úkolem urbanisticko-krajinářské soutěže. Přípravu soutěže zajistí Kancelář architekta města Brna. V pátek 14. května spustila na webu anketu s cílem zjistit názory veřejnosti.

„Úkolem soutěžících bude připravit plán na postupnou obnovu vytěžených oblastí. Výsledkem má být celoměstský park, který bude rozlohou větší než Lužánky. Už od začátku proto počítáme s výrazným zapojením krajinářských architektů,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Část území by se přitom mohla otevřít veřejnosti už v příštích letech. Vzniknout by tady mělo místo pro rekreaci i relaxaci obyvatel Brna. „Kromě rekreačního a relaxačního využití musí park zachovat také podmínky pro udržení a další rozvoj zdejšího přírodního bohatství, především pro vzácné druhy ptáků, které v místě hnízdí. K zadání soutěže jsme v květnu připravili první kulatý stůl, na který jsme přizvali hlavní aktéry v území, včetně zástupců magistrátu, městských částí, majitelů pozemků, zahrádkářů nebo ornitologů,“ doplnil Sedláček.

Lokalita umístěná mezi třemi městskými částmi bude po svém otevření zajímavým cílem procházek i výletů. Od pátku 14. května až do 28. května otevře KAM online anketu pro širokou veřejnost. Cílem je zjistit, co si Brňané v místě pískovny do budoucna představují, a co jim dnes v oblasti nejvíce chybí. Odkaz na formulář naleznou zájemci na stránce: kambrno.cz/cernovickapiskovna

Vyhlášení urbanisticko-krajinářské soutěže plánuje město na červenec. Návrhy architektů bude hodnotit porota o 16 členech, zasednou v ní zástupci města, Kanceláře architekta města Brna, krajinářů, architektů a dalších odborníků. Výsledky soutěže by se Brňané mohli dozvědět v listopadu letošního roku. Město Brno následně plánuje zadat zakázku na zpracování navazujících projektových prací. Náklady na organizaci soutěže včetně odměn pro vítězné návrhy jsou 1,5 milionu korun s DPH.

Foto: archiv KAM