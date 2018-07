Na Vodově by mohla vzniknout nová sportovní a curlingová hala

Brno, 26. července 2018 – Areál Městské haly Vodova využívá od roku 2000 Sportovní klub Královo Pole. Nájemní smlouva mezi tímto klubem a městem Brnem skončí v březnu 2020. Poté provoz areálu převezme městská firma STAREZ-SPORT. Brněnští radní nyní společnost pověřili zpracováním celkové studie rozvoje této lokality, včetně tréninkové haly a haly pro curling v tomto sportovním areálu.

Areál momentálně tvoří dvě haly. Jedna má kapacitu 3000 sedících diváků, což z ní dělá největší sportovní halu v ČR, druhá disponuje místem pro 900 sedících diváků. Toto unikátní spojení dvou velkých hal láká sportovní svazy, aby tu uspořádaly mezinárodní utkání, velké sportovní akce, jako je mistrovství Evropy či mistrovství světa.

Představy sportovních svazů ale momentálně naráží na obsazenost těchto hal, které SK Královo Pole využívá ke svému tréninkovému procesu. Mnoho velkých sportovních akcí se tak v Brně nemůže odehrávat.

„Hal s rozměrem 40 x 20 metrů je v Brně obecně nedostatek. Takto velkou hrací plochu ale potřebují házenkáři, florbalisté, futsalisté nebo kofrbalisté. Hlavně florbal zaznamenává v posledních letech strmý růst popularity, a tedy i členské základny. Oddíly v Brně tak musejí trénovat i v halách, které nesplňují dané rozměry. O něco menší hrací pole slouží volejbalistům a basketbalistům,“ doplnil 1. náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

O nedostatečném počtu sportovních hal vypovídá jejich obsazenost, která se pohybuje nad 90 % využitelných hodin. Druhým ukazatelem nedostatečného počtu hal je rostoucí nájem, který se v Brně v průměru pohybuje nad 1000 Kč za hodinu. Z těchto důvodů některé brněnské oddíly využívají sportovní haly v jiných městech (např. v Jedovnici, Rousínově, Křenovicích nebo Slavkově).

Výstavba nové tréninkové haly by tak vyřešila hned dva problémy – nabídla by potřebné tréninkové plochy a zároveň by umožnila, aby stávající haly sloužily svému účelu, tedy pořádání sportovních akcí pro diváky.

Druhá plánovaná hala by sloužila curlařům. Brno už vlastní dvě dráhy, které zakoupilo na olympijský festival. „Pokud halu postavíme a dokoupíme dvě dráhy, budeme mít plnohodnotnou halu se čtyřmi drahami pro pořádání mezinárodních turnajů. V Brně jsou tři curlingové kluby, a musí trénovat v Praze nebo ve Vídni. Naši curlaři jsou přitom ti, kteří reprezentují ČR,“ dodal Petr Hladík.

V České republice je v současnosti jen jedna curlingová hala, a to v Praze.

