Festival Life! propojí fanoušky gamingu, sportu i tance
Brno, 15. června 2026 - Festival Life! opět míří na brněnské výstaviště. Motto letošního roku zní „Tři světy, jeden festival, společná energie“. Pořadatelé tím navazují na předchozí ročníky, které každoročně navštívily desetitisíce lidí, a na jednom místě propojí fanoušky gamingu, sportu a tance. Čtyři pavilony tak nabídnou pestrý program, ze kterého si vybere každý.
Gamingová část láká například na turnaj špičkových světových hráčů Tipsport RUSH:Brno i český šampionát MČR v esportových hrách, sportovní a taneční část zase na desítky pohybových a zábavných aktivit, soutěží, exhibic nebo jedinečnou zimní arénu. Festival Life! proběhne od 20. do 22. listopadu. Cenově nejvýhodnější vstupenky jsou v prodeji pouze do konce června.
Festival Life! patří díky bohatému programu již tradičně k nejnavštěvovanějším podzimním událostem v Brně. Také letošní ročník vzniká za finanční podpory města Brna a na ploše rozprostírající se na téměř 40 000 metrech čtverečních představí stovky digitálních, sportovních i tanečních aktivit. Dorazí také sportovci, influenceři, streameři a další populární osobnosti.
„Festival Life! má v Brně již mnoholetou tradici a jsem ráda, že se na jeho rozvoji můžeme aktivně podílet. Jeho síla je v tom, že přirozeně propojuje svět gamingu, sportu, pohybu a tance do jednoho živého celku, který oslovuje návštěvníky napříč generacemi. Český videoherní průmysl je respektovaný po celém světě a není náhoda, že právě Brno hostí největší festival zaměřený na toto odvětví. Zároveň ale Life! ukazuje, že digitální zábava, aktivní životní styl, pohyb, soutěživost, kreativita i tanec k sobě mají velmi blízko. Festival tak desetitisícům návštěvníků nabízí možnost zažít energii moderní zábavy v mnoha podobách, objevovat nové aktivity a inspirovat se různými způsoby, jak trávit volný čas,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.
„Life! má na brněnském výstavišti své pevné místo. Společně s partnery chceme festival dál rozvíjet tak, aby reagoval na nové trendy a přinášel návštěvníkům důvody vracet se každý rok za novými zážitky. Věříme, že právě spojení gamingu, sportu a tance oslovuje současnou generaci a potvrzuje, že výstaviště je také místem zábavy i aktivního trávení volného času,“ říká obchodní ředitel společnosti Veletrhy Brno Lukáš Helan.
České mistrovství i turnaj hvězd
Součástí festivalu Life! je již od roku 2015 také největší herní událost v Česku. Soutěž, která začala jako komunitní turnaj v hotelovém sálu, se jako součást festivalu stala samostatnou akcí, na kterou se sjíždějí fanoušci videoher z celé republiky i ze zahraničí. I díky nim se gamingová zóna pravidelně rozšiřuje a nabízí mnoho rozmanitých možností nejen pro nadšené fanoušky, ale i pro volnočasové hráče, kteří si mohou vyzkoušet nové herní sestavy, periferie, zapojit se do soubojů ve virtuální realitě nebo na trati v závodních simulátorech. To vše za přítomnosti nejznámějších herních streamerů a influencerů. Vrcholem soutěžní části pak bude esportový turnaj Tipsport MČR CS, kde se rozhodne o nových mistrech ČR, a nově také turnaj Tipsport RUSH:Brno. Na ten získají pozvánku špičkové světové týmy. Celkem organizátoři rozdělí mezi účastníky více než milion korun.
„Dlouhodobě se snažíme posouvat herní část festivalu na vyšší úroveň a jsem rád, že se nám daří ji neustále rozšiřovat, ať už jde o turnaje, výstavní plochu, nebo další doprovodné akce, jako například loňský koncert hudby ze hry Kingdom Come: Deliverance 2 či rapperská show skupiny erem. Také letos chystáme spoustu novinek. Jednu z nich mohu prozradit už nyní. Do Brna přijedou nejenom nejlepší české esportové týmy, ale vůbec poprvé budeme hostit i turnaj světových hvězd hry Counter-Strike 2. To si žádný správný fanoušek nemůže nechat ujít,“ láká Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone, která pořádá gamingovou část festivalu.
Radost z pohybu
Také letos festival Life! ukáže, že pohyb může být zábavou pro každého, bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet nevšední i dobře známé sporty, potkat se se známými sportovci nebo se zapojit do tanečních workshopů. Na výstavišti k tomu budou mít ideální příležitost hned ve třech pavilonech. „Nechceme, aby se lidé jen dívali, chceme je aktivně zapojit a ukázat jim, že sport je přirozenou a zábavnou součástí života. V dnešní době navíc patří i do moderních formátů, které oslovují mladou generaci,“ říká Martin Mikš, generální ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s., která je hlavním organizátorem sportovní části festivalu.
Některá sportoviště budou letos ještě více zaměřena na aktivní zapojení návštěvníků a přirozeně propojí sportovní zážitky s prvky gamingu, tance a pohybu prostřednictvím interaktivních stanovišť. Právě tyto světy mají společného víc, než se na první pohled může zdát.
Pátek bude již tradičně směřován zejména na děti a školní skupiny, pro které bude upraven program i vstupné. Součástí festivalu budou také přednášky a setkání se sportovci, kteří návštěvníkům přiblíží své zkušenosti, motivaci i svou vlastní cestu ke sportu.
Nedílnou součástí festivalu je i DANCE LIFE, který se opět uskuteční v pavilonu E. Tato prestižní taneční událost každoročně proměňuje Brno v centrum pohybu, inspirace a setkávání tanečníků všech generací. „Návštěvníci zde mohou během několika dnů zažít stovky tanečních vystoupení, workshopů, soutěží, exhibic i show napříč tanečními styly – od street dance, hip hopu a breakingu přes contemporary a jazz dance až po společenské a další taneční disciplíny,“ představuje Martin Fiedler, zakladatel taneční agentury Beat Up, která DANCE LIFE pořádá. Ten propojuje profesionální umělce, taneční školy, začínající talenty i širokou veřejnost a vytváří jedinečný prostor, kde se tanec stává společným jazykem bez hranic. Každoročně přivítá tisíce tanečníků z České republiky i zahraničí a dlouhodobě se řadí mezi nejvýznamnější a největší taneční akce svého druhu ve střední Evropě.
Vstupenky od 100 Kč
Návštěvníci si mohou vybrat z několika typů vstupenek. Nejlevnější jednodenní je v prodeji od 100 Kč. Zvýhodněnou rodinnou vstupenku lze zakoupit od 300 Kč. Na výběr jsou také Prémium vstupenky, a to v jednodenní a třídenní variantě. Ty kromě možnosti prémiového sezení v gamingové zóně obsahují také možnost vyhrát hodnotné ceny, získat unikátní merch či dárky od partnerů festivalu. Výhody prémiových vstupenek budou pořadatelé během roku rozšiřovat. Nejvýhodnější cena vstupenek platí pro první vlnu prodeje, která končí 30. června.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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