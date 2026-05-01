Den dětí s Polárkou nabídne proplétání bludištěm příběhů
Brno, 26. května 2026 - V sobotu 30. května zve Divadlo Polárka nejen všechny své divačky a diváky na Den dětí s Polárkou. Děti se tentokrát budou moci vydat za knižními hrdinkami a hrdiny a poznávat jejich příběhy. Součástí Dne dětí je také derniéra inscenace Jsou tam kuny! podle stejnojmenné knihy Robina Krále.
Letošní Den dětí s Polárkou bude patřit dětským knižním hrdinkám a hrdinům, kteří to ve svých příbězích nemají vždy jednoduché, ale přesto se díky svým vlastnostem a odvaze stali silnými vzory. Děti se budou moct ponořit díky workshopovým stanovištím do dobrodružství, která zažívá Karlík v továrně na čokoládu, Hermiona ve světě kouzel nebo třeba Pipi Dlouhá punčocha se svými přáteli. „Hledali jsme příběhy, které může většina dětí z knížek důvěrně znát, anebo zná alespoň jejich hlavní hrdinky a hrdiny. Jejich cesta k úspěchu vede přes všelijaké překážky, které je v životě posouvají dál,“ představuje myšlenku Bludiště příběhů Tereza Chvátalová, lektorka Divadla Polárka.
Hlavním programem odpoledne budou workshopová stanoviště na zahradě za Polárkou, pro které byly inspirací právě vybrané knihy a jejich hrdinky a hrdinové. V Bludišti příběhů lektorky spolu s dětmi rozžijí každý z příběhů jiným způsobem – storytellingem, scénograficky, pohybem nebo hereckými principy. Společně tak malé Matildě, hrdince z knihy Roalda Dahla, pomohou přes bludiště stránek poznat nová vyprávění, po nichž tolik prahne.
Kromě divadelních workshopů zaplní prostor zahrady také další aktivity pro děti všech věkových kategorií: chybět nebudou bubliny, vodní prvky nebo příležitost k lenošení v teepee. Se sladkým osvěžením přijede i brněnská zmrzlinárna Zmrzka.
Stejně jako v předchozích letech chce Polárka myslet při společné oslavě na všechny děti bez rozdílů. „Letošní Den dětí jsme se rozhodli propojit s brněnským nezávislým kolektivem, který s respektem pečuje o děti z dětských ubytoven a organizuje pro ně různé volnočasové aktivity. Na NERO kolektiv budou moci všichni příchozí dobrovolně přispět a podpořit tak jejich činnost. S vědomím, že dětskými hrdiny nemusí být jen ti v knížkách a fantazijních světech…,“ doplňuje Chvátalová.
V závěru společného dne na divačky a diváky čeká básničkový kuní kabaret plný kuní neplechy při představení Jsou tam kuny! podle stejnojmenné knihy Robina Krále. Ta má v rámci Dne dětí s Polárkou svou derniéru.
Zdroj a foto: Divadlo Polárka
