Mikro-teatro pořádá pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi

Brno, 26. dubna 2024 - Mikro-teatro pořádá pravidelné kurzy pro rodiče s dětmi v Brně. Divadelní představení pro děti i dospělé jsou k vidění v prostoru kláštera na Josefské 1. Kromě divadelních představení začalo Mikro-teatro pořádat pravidelné kurzy a setkávání pro rodiče s dětmi, které se těší velké oblibě.

Prvním z pravidelných programů je Rozžij knihu!. Hodinové setkání s knihou pro nejmenší, během kterého si každý týden účastníci představí jednu ze současných knih literatury pro děti. Následuje tvořivá dílna, která rodičům a dětem zprostředkovává možné způsoby, jak lze s knihou pracovat dál. Knihy jsou vybírány ve spolupráci s knihkupectvím Dlouhá punčocha a program pomáhá rodičům v orientaci na současném knižním trhu pro děti. Na Rozžij knihu! se můžete těšit každé úterý od 16:30 a každý čtvrtek od 10:00 hodin.

Dalším programem je Bytí (s) dětmi, pravidelná setkávání pro rodiče s dětmi 0-3 roky zaměřené především na rodiče, na bytí v přítomném čase, tady a teď. Pomocí pohybových a hlasových cvičení láká lektorka Filipína Cimrová k objevování a zpřítomňování vlastního těla i mysli.

Španělštinu pro děti učí Veronika Všianská hravou, divadelní a interaktivní formou. V malé skupince se děti učí španělštinu úplně od začátku, lekce jsou naplánovány interaktivně, tančí se v nich, zpívá a čerpá španělský temperament! Kurz je koncipovaný pro jednoho rodiče a jedno dítě (5-8 let) tak, aby se prohloubil jejich vztah a stal se společným zážitkem, ze kterého budou čerpat do budoucna. Na španělštinu do Mikro-teatra můžete přijít každou středu od 15:00 do 15:45 hodin.

“Prostor na Josefské se nyní snažíme co nejvíce rozžít, a tak k nám mohou návštěvníci zavítat nejen na divadelní představení, ale i různé typy kurzů, workshopů a setkávání, které s divadlem souvisí, ale zároveň ho přesahují. Zatím jsme rozjeli tři pravidelná setkávání - Rozžij knihu!, Bytí s dětmi a Španělštinu pro děti. Od září pro Vás chystáme ještě další aktivity.”, láká návštěvníky Veronika Všianská, principálka divadla Mikro-teatro.

Nový prostor Mikro-tetara nabízí komorní, přátelskou a rodinnou atmosféru, která může být příjemnou alternativou k větším kamenným divadlům. Kapacita prostoru je maximálně čtyřicet diváků, a tak se návštěvníci mohou cítit jako ve vlastním obýváku.

Mikro-teatro je brněnský divadelní soubor, který vznikl v roce 2019. Tvoří jedinečné kulturní zážitky, protože se odehrávají v těsné blízkosti k divákovi, v malých, bytových prostorech, takřka na dotyk. Současně se zajímá o zapomenuté výrazné ženské osobnosti, které jsou úzce spojeny s Brnem. V současné chvíli Mikro-teatro sídlí na Josefské 1 a veškeré umělecké aktivity bude primárně směřovat sem.

Foto: Ingimage