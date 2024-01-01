Na volnočasové aktivity a zázemí pro mládež dá Brno 14,5 milionu
Brno, 15. srpna 2025 - Děti a mládež v Brně se i v příštím roce mohou těšit na podporu svých volnočasových aktivit. Město připravuje na rok 2026 dvě dotační výzvy, které cílí na organizace pracující s mládeží. K dispozici na činnost i vybavení bude, stejně jako v předešlých dvou letech, celkem 14,5 milionu korun.
Město Brno dlouhodobě podporuje smysluplné trávení volného času dětí a mladých lidí. V roce 2026 na tuto oblast opět vyčlení prostředky ze svého rozpočtu prostřednictvím dvou samostatných dotačních programů. Výzvy budou zveřejněny do 1. září 2025, přičemž žadatelé budou moci podávat žádosti v průběhu října 2025.
Program Volnočasové aktivity dětí a mládeže je určen pro financování pravidelných aktivit, táborů, jednorázových akcí, mezinárodních výměn, ale také na provoz a vybavení kluboven a základen. Pro rok 2026 je na tento program předběžně vyčleněno 12,5 milionu korun.
Druhý program, Zkvalitnění zařízení a vybavení pro volný čas, se zaměřuje na investice – například rekonstrukce nebo modernizace kluboven, dílen, zkušeben či táborových areálů. Ten disponuje částkou 2 miliony korun.
„Kvalitně trávený volný čas je pro děti a mladé lidi klíčový. Pomáhá rozvíjet jejich dovednosti, hodnoty i vztahy. Chceme, aby děti a mladí lidé v Brně měli možnost trávit svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí. Proto podporujeme nejen samotné aktivity, ale i zázemí, které k nim neodmyslitelně patří,“ uvedla Irena Matonohová, radní města Brna pro oblast školství.
Podrobné podmínky a informace k podání žádostí budou zveřejněny jak na úřední desce, tak na webových stránkách Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
