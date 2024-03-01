Brno finančně podpoří vzdělávání rodičů i dětí ze zranitelných skupin
Brno, 16. dubna 2026 - Tři individuální neinvestiční dotace v celkové výši 650 tisíc korun zamíří na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na včasnou péči o děti ze sociálně vyloučeného prostředí a na zapojení do Sítě brněnských otevřených škol. Poskytnutí schválila Rada města Brna. Příspěvek na včasnou péči ještě musí odsouhlasit zastupitelstvo.
ZŠ a MŠ Pramínek – Síť brněnských otevřených škol
Dotaci 100 tisíc korun získá Základní škola a Mateřská škola Pramínek na rok 2026 na zapojení se do Sítě brněnských otevřených škol. „Síť podporuje celoživotní vzdělávání, aktivní trávení volného času rodin, zapojení rodičů do školního života dětí, výchovu ke zdravému životnímu stylu a zlepšování školního klimatu. Nabízí také sportovní, kulturní a zábavní aktivity,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová. Programu se letos účastní 33 brněnských základních škol.
Diecézní charita Brno – děti ohrožené školním neúspěchem
Dětem, které žijí se svými matkami v azylovém Domově sv. Markéty, pomůže příspěvek 150 tisíc korun. Ten město poskytne Diecézní charitě Brno. „Charita žákům ohroženým školním neúspěchem pravidelně pomáhá při vypracování domácích úkolů, procvičování probraných témat nebo s obtížným učivem. Do podpůrných aktivit se zapojí i rodič. Doučovatelky se zaměří zejména na přípravu ke vstupu do 1. třídy a na rozšiřování slovní zásoby předškolních dětí. Dosavadní podpora ukázala jednoznačný přínos této činnosti pro zranitelné rodiny,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Teen Challenge International ČR – včasná péče pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí
Čím dříve, tím lépe. To platí pro péči u sociálně vyloučených dětí a dětí mimo vzdělávací systém, kterou už od roku 2009 podporuje společnost Teen Challenge International ČR v Brně. „Projekt se zaměřuje na systematickou intenzivní péči o děti od 3 let v rámci předškolního klubu. Zahrnuje také pomoc rodičům v oblasti rodičovských kompetencí a nabízí společné aktivity, které posilují vztah mezi rodiči a dětmi,“ sdělila Irena Matonohová. Celkové náklady na tuto činnost jsou 615 tisíc korun, z nichž 400 tisíc pokryje město, pokud to schválí zastupitelé.
Mnoho dětí vyrůstajících v sociálně vyloučených lokalitách trpí již od útlého věku nedostatkem podnětů potřebných pro zdravý rozvoj. Z důvodu nepříznivé sociální a ekonomické situace propadávají vzdělávacím systémem, čímž se u nich rozvíjí tzv. handicap rané péče. Tento handicap je znevýhodňuje v budoucím životě a posouvá jejich startovní čáru do minusu. Program neziskové organizace dětem včas pomáhá se do vzdělávacího systému úspěšně integrovat a zlepšuje jejich podmínky pro budoucí život.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
