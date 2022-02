Šilingrák ozdobilo nové umělecké dílo

Brno, 16. února 2022 – Na Šilingrově náměstí se objevil nový objekt. Dílo, které zdobí tento veřejný prostor, má název Mezi kruhy a jeho autorem je umělecký kovář Pavel Tasovský. Galerie Šilingrák je veřejný výstavní prostor, kde si vystavené dílo můžete nejen prohlédnout, ale můžete si na ně i sáhnout. Socha, která zde ode dneška bude vystavená, je vytvořena z oceli a dřeva a váží 600 kilogramů. Městské části Brno-střed ji zapůjčil brněnský rodák Pavel Tasovský.

„Jsem moc rád, že mohu jeden ze svých kovových objektů vystavit v Galerii Šilingrák. Galerie si svým interaktivním přístupem veřejnosti k vystaveným objektů získala již spoustu příznivců, a tak jsem velmi potěšen tím, že zde mohu svůj objekt také představit,“ uvedl umělecký kovář Pavel Tasovský.

Dílo Mezi kruhy je prostorový objekt, který vznikl kruhovými řezy do čtvercové základny a jejich zvednutím do prostoru. Sestava kruhů uzavírá ve svém středu dubovou kouli, která symbolizuje zrod, hnízdo nebo jádro, kolem něhož se jako valenční sféry pohybují kruhy, které ho ochraňují.

„Je to metafora zrodu něčeho nového, křehkého a zázračného, ale podléhajícího přírodním zákonům. Zrození je zázrak v jakékoliv podobě, a právě objekt Mezi kruhy dává návštěvníkům možnost vložit si do této skulptury vlastní verzi příběhu, i to, jak budou jeho symboliku vnímat,“ doplnil Pavel Tasovský.

Pavel Tasovský absolvoval Školu uměleckých řemesel v Praze závěrečnou prací Zvěrokruh v roce 1978. V letech 1981 až 1982 v Moravském muzeu v Brně absolvoval odborný kurz muzejních konzervátorů se specializací na kov a dřevo. V letech 1998 až 1999 absolvoval Mistrovskou školu uměleckých řemesel v Praze závěrečnou prací Hamounovo křeslo. Až do roku 1989 pracoval v kovářské dílně Uměleckých řemesel v Brně, podílel se na významných zakázkách, například na Malovaném domě v Třebíči, na hradě Špilberk, v Moravském zemském muzeu a nebo poutním kostele ve Křtinách. V roce 1989 založil kovářskou dílnu v Náměšti nad Oslavou a začal se zabývat volnou tvorbou. Od roku 1992 samostatně vystavuje a je držitelem mnoha ocenění za svou práci.

„Umění do veřejného prostoru patří, ať už jsou to sochy v naší Galerii Šilingrák nebo třeba instalace Asteroid na Kobližné. Chystáme ještě jedno překvapení na léto, rádi bychom oživilii Římské náměstí. Až půjdete přes město, doporučuji vzít to přes Šilingrovo náměstí, nová socha vás určitě zaujme,“ pozval do galerie pod širým nebem starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Zdroj a foto: Brno-střed