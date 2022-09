Římské náměstí zdobí nová socha Levitace

Brno, 26. září 2022 – Veřejný prostor v centru Brna zdobí další umělecké dílo. Je to socha Levitace a vytvořil ji sochař Michal Gabriel. Sochu na náměstí umístila městská část Brno-střed společně se svou příspěvkovou organizací Kávéeskou.

Socha Levitace Michala Gabriela je vyrobena z nerezové oceli a instalována je na vysokém pylonu ze stejného materiálu. Celková výška objektu je více než čtyři metry. Vznikla pomocí 3D technologie a modelování. Jde o postavu dívky pohlížející do nebe, která je vetknuta do lamelového sloupu. Socha vložená do lamel je při obcházení objektu vidět vždy pod určitým úhlem a vyžaduje aktivní zapojení pozorovatele.

„Sochu Levitace budeme mít pro Římské náměstí zapůjčenu na rok. Touto sochou na Římském náměstí otevíráme další veřejnou Galerii Římák, kde se budou v určitém intervalu střídat sochaři tak, jako to už několik let funguje na Šilingrově náměstí v Galerii Šilingrák,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Socha vznikla díky podpoře Ing. Rudolfa Kaspera, který je jedním z předních východočeských mecenášů umění. První prezentace Levitace proběhla v Galerii plastik v roce 2016 a byla umístěna na náměstí v Hořicích.

„V poslední době se tvorba Michala Gabriela čím dál tím více soustřeďuje na hledání nových cest vzniku díla pomocí digitálních technologií. Takovým příkladem je i socha vyrobená z nerezových lamel nazvaná Levitace. Právě pro ni byly určující ony nové technické prostředky užívané v prostorové tvorbě takřka ve všech částech procesu vzniku. Ve sloupu tvořeném z rastru lamel se tak objevuje až do vykreslení s fotografickou přesností ženská postava, která se postupně při pohledu z jiného úhlu ztrácí a viditelný zůstává pouze sloup. Navzdory vysoké reálné hmotnosti dané vlastnostmi použitého materiálu, působí figura schovaná uvnitř sloupu odlehčeně, efemérně, takřka jako hologram,“ popsala dílo Mgr. Lucie Pangrácová, kurátorka a ředitelka Galerie města Trutnova.