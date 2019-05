Brno představí osm známých i méně známých urban legend

Brno, 18. května 2019 – Spolu s muzejní nocí ožijí v městské části Brno-střed i Urban Legends, které jsou součástí cyklu BrrrNo, jež už třetím rokem představuje brněnské legendy trochu jinak. Letos na osmi zastaveních představí osm městských novodobých legend, které vznikly ve 20. století a udržely se díky své mystičnosti a tragice až do dneška.

Na konci devatenáctého století v Brně při asanaci centra ustoupilo mnoho domů moderní architektuře. Tím však vzaly za své i domy, kde žili hrdinové starých legend. Zůstalo jen pár příběhů. Nové město ale přilákalo jiné postavy a figurky, které se nezaměnitelně zapsaly do jeho ulic. Všichni ti slavnější, kteří pohnuli dějinami, záhy odešli: fyzik Ernst Mach

a matematik Kurt Gödel již v mládí, Tomáš G. Masaryk za studií, spisovatel Robert Musil po studiích. Zato tady zůstaly spousty těch, které dějiny semlely, a o nich chtějí Urban Legends vyprávět jako o smutných hrdinech nových pověstí brněnských. Nový život jim vtiskli umělci ze skupiny Hearts of Creation.

Legendy se veřejnosti poprvé představí od 17. do 19. května v rámci muzejní noci, dále pak o víkendech od 24. do 26. května, od 31. května do 2. června, do 7. do 9. června a od 14. do 16. června. Mají podobu osmi zastavení, mezi kterými může veřejnost procházet.

Zastavení na Komenského náměstí před JAMU, legenda: Osud vymazal z dějin autorka: Lucie Mannová-Sobelová

Zastavení u Besedního domu, legenda: Tóny smrti, autor: grafický designér a ilustrátor yvans

Zastavení na České 6, legenda: Po(s)lední pauza Rudolfa Těsnohlídka, autor: Adam Klouda Klam

Zastavení na Kobližné 12, legenda: Bezruký Frantík, autor: Dalibor(MAX)Krch

Zastavení u Baťova mrakodrapu na Malinovského nám., legenda: Baťa a doktor Špína, autorka: Adéla Miklíková

Zastavení v bývalé kavárně Opera na Kobližné 545/28, legenda: Smutný konec Evžena Erwina Petrolína, autor: Slakinglizard

Zastavení na Masarykově 1/444: Sebevražda Zdeňka Knoppa, jejímž autorem je DNT2

Zastavení na hlavním nádraží: Nezdařený příjezd Buffalo Billa autorky Veroniky Šikulové

„Centrum Brna nabízí množství tradičních i moderních pověstí a legend, které se staly součástí místního brněnského folklóru. Je potřeba je připomínat pochopitelnou formou i mladším generacím. Věřím, že se budou všem líbit,“ dodal k výstavě starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Všechny příběhy je možné najít také v brožuře, která je praktickým průvodcem po zastaveních. Brožura bude k dispozici na všech místech Brněnské muzejní noci, přímo na zastaveních a také na radnici Brno-střed.