Radnice Brno-střed otevře své brány dokořán

Brno, 25. srpna 2022 - Letos již poosmé otevře v pátek 26. srpna brány i dveře radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Akce bude zahájena ve 14.00 hodin a každou hodinu budou probíhat komentované prohlídky budovy i jejího podzemí. Na nádvoří návštěvníkům zahraje DJ Giovanni a cimbálová muzika BROLN, pro děti Divadlo Věž, pro všechny budou připravené dílničky a další zajímavosti.

Každou hodinu od 14.00 do 18.00 hodin se návštěvníci mohou projít historickými budovami radnice na Dominikánské ulici, které dříve sloužily jako dominikánský klášter. Cestou zavítají například do jednací místnosti rady, kde budou vystaveny historické matriční knihy z let 1870, 1914 nebo 1943 a staré rodné listy z 19. a začátku 20. století, do zastupitelského sálu i do podzemí. Podívat se mohou také do kanceláře starosty, kde je osobně přivítá Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

„Už počtvrté budu osobně vítat návštěvníky na radnici a moc se na tuto příjemnou událost těším. Všechny srdečně zvu, přijďte a ptejte se na vše, co vás zajímá, rád vám odpovím. Navíc tento den vyhlásíme vítěze naší fotosoutěže s názvem Moje oblíbené místo v Brně-střed. Všech téměř 200 soutěžních snímků si zaslouží alespoň slovní ocenění a pochvalu, je vidět, že naši obyvatelé mají naši městskou část rádi a nacházejí zde spousty krásných míst. Všechny soutěžní fotografie vystavujeme tento den v zastupitelském sále,“ upřesnil starosta Vojtěch Mencl.

Na nádvoří bude celé odpoledne přispívat k příjemné atmosféře DJ Giovanni se svými Oldies but Goldies.

Od 15.00 do 16.00 hodin a od 17.30 do 18.30 hodin na nádvoří zahraje k poslechu, tanci i zpěvu cimbálová muzika BROLN.

V 16.00 hodin bude vyhlášen vítěz fotosoutěže Moje oblíbené místo v Brně-střed. Kromě prvních tří míst bude ještě udělena třem snímkům zvláštní cena starosty.

V 16.30 hodin si přijdou na své hlavně děti, Divadlo Věž pro ně má připravené představení Pohádková hitparáda.

Centrum volného času Botanka chystá pro děti i dospělé tvořivé dílničky a Divadlo Polárka ve fotokoutku zapůjčí k vyzkoušení kostýmy, které děti i dospělí znají z jejich představení. Pro všechny bude připraven koutek s bezpečnostními informacemi od Besipu a kvízem pro děti i dospělé. Všechny aktivity budou dostupné od 14.00 do 19.00 hodin.

Už potřetí program zpestří módní přehlídka, která začne v 19.00 hodin. Šikovní studenti oboru Ekotextil design ze SŠUD Brno společně s Nadací Veronica měli za úkol vytvořit nové modely formou upcyklace.

Tečku za Otevřenou radnicí udělá Letní kino Brno-střed, které promítne film Má mě rád, nemá mě rád. Promítat se bude od 21.00 hodiny.

Hudební vystoupení, divadlo, prohlídky, dílničky i promítání letního kina jsou zdarma. Po celou dobu akce je zajištěno příjemné posezení na nádvoří, možnost zakoupení dobré kávy, limonády, případně zmrzliny od Božského kopečku.