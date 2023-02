Řečkovická radnice představí návrhy nových veřejných prostranství

Brno, 31. ledna 2023 - Brněnští lidovci v předvolební kampani před komunálními volbami deklarovali, že je potřeba zlepšit komunikaci nových projektů s veřejností. Proto v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora uspořádají veřejná jednání nad konkrétními projekty. Na veřejných setkání hodlá v březnu vedení radnice probrat projekty Veřejného prostranství pod řečkovických hřbitovem a parku Rokle.

“První, s již konkrétním datem, je představení Veřejného prostranství pod řečkovickým hřbitovem, které proběhne ve čtvrtek 2. března v 17:00 ve velké zasedací místnosti na radnici s adresou Palackého nám. 11. Druhé, zatím bez pevného termínu, se týká parku Rokle. Jedná se o bývalou cihelnu při ulici Podpěrova, pod Geofyzikou. Na radě MČ jsme schválili výzvu k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace se shodou, že jakmile bude vybrán zhotovitel, uspořádá městská část veřejné projednání i této lokality,” uvádí radní MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Petr Bořecký (KDU-ČSL).

Cílem nového vedení městské části včetně Lidovců je zlepšit komunikaci s obyvateli. Nejen, že občané mohou na veřejném setkání probrat do detailu oba zmíněné projekty, ale i na na tradičním Masopustu.

“V našich materiálech jsme šířili mimo jiné to, že chceme lepší komunikaci radnice s občany. Máme tu první investiční záměry, které určitě chceme nejen my, ale další zástupci z vedení městské části, probrat s veřejností. Věříme, že se nám to podaří, aby byly spokojeni všichni. Rádi bychom chtěli tato témata s občany probrat. A to nejen na veřejných jednáních, ale i když nás zastaví na Masopustu, který chystáme na 18. února ve sportovním areálu Orlák,” dodává Bořecký.