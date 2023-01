Prožijte Valentýna v Brně na věži, v podzemí či ve městě

Brno, 29. ledna 2023 – Ať již holdujete svátku zamilovaných nebo ne, TIC BRNO pro vás s CITem připravil řadu aktivit, které si užijete se svojí drahou polovičkou, ale třeba i s maminkou nebo kamarády. V úterý 14. února jste zváni na 63 metrů vysokou věž, pod dlažbu Zelného trhu do hloubky až 8 metrů a na dvě komentované prohlídky. Ty proběhnou na běžném povrchu zemském.

Předprodej vstupenek již odstartoval tak neváhejte dlouho. Trochu tajemna a středověké city i trápení poznáte na speciálních prohlídkách Labyrintu pod Zelným trhem. Zpříjemní vám je nejen sklenička a kytička, ale také sladkosti od Buchty B, či soutěž o ceny. Tradičně jste zváni vystoupat 173 schodů na vyhlídku z věže Staré radnice. Stejně jako v podzemí vás čeká přípitek, květina, sladkost i soutěž. Navíc budou kolem Staré radnice mezi pátou a osmou hodinou podvečerní k slyšení Muzikanti na tripu, kteří s láskou a radostí hrají na žesťové nástroje, takže můžete přijít i jen tak láskyplně pobýt. A zvládnete-li věž a podzemí za sebou, překonáte 558 schodů a převýšení 71 metrů.

Stará radnice v Brně je legendární místo, nejstarší a nejzajímavější dochovaná občanská stavba v Brně. Scházela se zde městská rada a soudy, ukládaly se písemnosti, pečetidla i peníze, sídlila tu kancelář městského písaře, byli zde přijímáni a vítáni vzácní hosté a odtud také byla v případě ohrožení organizována obrana města. Součástí komplexu bývala i věznice. Jaké příběhy radnice skrývá? A jste si jistí, že znáte všechny pověsti, které ji doprovází? K tomu se můžete těšit na povídání o osmisetleté magii a historii Zelného trhu nacházejícího se poblíž v podání průvodce Martina Koplíka.

Na druhou procházku zve Martin Foretník, se kterým se vydáme do historie o dost bližší a dozvíme se Jak se v Brně randilo v osmdesátkách? Bývaly to srazy, vinárny, kavárny, dárečky a romantika pod Petrovem… Co a kde koupit své tehdejší lásce, kde si posedět bez pohledů ostatních nebo naopak zdůraznit, že já "na to mám"? Čeká vás romantické večerní procházení s originálním průvodcem a zakončení na věži Staré radnice.

Valentýn na věži Staré radnice

Radnická 8

úterý 14. 2. 2023 17.00-22.00

180 Kč / osoba

Doprovodný program: Muzikanti na tripu

Valentýn v Labyrintu pod Zelným trhem

Zelný trh 21

úterý 14. 2. 2023 v 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00

200 Kč / osoba

Magie Staré radnice a Zelného trhu

Průvodce: Martin Koplík

úterý 14. 2. 2023 v 16.00 a 17.30

sraz: nádvoří Staré radnice

150 Kč / 75 Kč / osoba

Večerní rande v osmdesátkách v Brně

Průvodce: Martin Foretník

úterý 14. 2. 2023 v 17.30

sraz: Česká, pod hodinami

150 Kč / 75 Kč / osoba

Zdroj: TIC Brno, foto: Michal Růžička