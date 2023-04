Ve Sklepě pod Novou radnicí se zabydlel brněnský drak

Brno, 11. dubna 2023 - Není sklep, jako Sklep! Zbrusu nová audiovizuální expozice s názvem Ohnivý kůň a drak se otevírá v jedné z částí oblíbeného Brněnského podzemí ve Sklepě pod Novou radnicí. Ohromí vás v ní jak brněnské pověsti a legendy, tak historie města. TIC BRNO láká na moderní audiovizuální technologie, animace Veroniky Vlkové, videomapping, či rozhýbaná panoramata Brna, díky nimž se přesunete do časů obléhání města švédskou armádou.

„Od otevření Mincmistrovského sklepa na Dominikánském náměstí uplynulo již 13 let, rozhodli jsme se proto tento tajemný podzemní prostor naplnit úplně novým obsahem. Autorskému týmu se podařilo vytvořit atraktivní kontrast mezi autentickým prostorem z 13. století a současnými technologiemi, které zasáhnou všechny vaše smysly,” uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO a dodává: „Naším hlavním cílem bylo připomenout dějiny a pověsti Brna formou, která nadchne a ohromí návštěvníky všech věkových kategorií. Jsme si jistí, že bude zajímavá nejen pro turisty, ale také pro Brňany. Takováto expozice nám v Brně chyběla.”

Koncepci expozice ve Sklepě pod Novou radnicí vytvořil historik Michal Konečný. „Název Ohnivý kůň a drak zní trochu orientálně, ale ve skutečnosti jde o dvě figury ze známých brněnských pověstí. Kromě legend a strašidel se zaměřujeme ale také na edukativní stránku. Návštěva je tedy vhodná pro děti, žáky a studenty, ale díky jisté nadsázce a humoru pobaví i dospělé. Vrchol expozice najdete na samotném dně Sklepa. Zde zažijete, jaké to bylo, když město v roce 1645 obléhali Švédové a to vizuálně i zvukově. Je to velmi silné,” prozradil Michal Konečný, který s TIC BRNO spolupracoval již na několika projektech, například na publikacích pro děti Frčíme Brnem a Jak to ruplo, nebo na expozici ve věži Staré radnice o Antonu Pilgramovi.

Trvalá výstava má dvě hlavní roviny, za prvé historickou – seznamuje s minulostí samotného sklepa, dále se zaměřuje na období středověku, renesance a baroka v Brně a velká pozornost je věnována 30leté válce v Brně i v širším evropském měřítku. Druhou rovinou jsou pak brněnské pověsti, například o brněnském drakovi, Šemberovi z Boskovic, Antonu Pilgramovi a mnohé další. Animované pověsti a příběhy z dějin Brna vytvořila ilustrátorka Veronika Vlková. Příběhy doplňují rozhýbané veduty Brna s působivými světelnými a zvukovými efekty, dodanými studiem Visualove a audiovizuálním umělcem Jiřím Suchánkem. Expozicí provází hlasy brněnských herců Marie Ludvíkové a Cyrila Drozdy.

„Jednotlivé pověsti najdete také na webové stránce, kde jsou doplněny mapou a můžete tak za nimi vyrazit přímo do ulic. V budoucnu je v plánu i publikace, takový atlas brněnských strašidel a pověstí. Sklep pod Novou radnicí je zamýšlen jako komplexní projekt, který vhodně rozšiřuje barvité a různorodé Brněnské podzemí,” uzavírá Janulíková.

Navštívit jej můžete od 5. 4. 2023. Více informací najdete na webových stránkách www.sklepbrno.cz, aktuality pak na Facebooku @brnenskepodzemibrno.

Zdroj a foto: TIC BRNO, Pavel Gabzdyl