Radnice Brno-střed otevře své brány dokořán

Brno, 30. srpna 2023 – Už podeváté se v pátek 1. září od 14.00 hodin otevřou brány i dveře radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Otevřená radnice bude návštěvníky lákat každou celou hodinu na komentované prohlídky historické radniční budovy i jejího podzemí. Na nádvoří zpříjemní posezení kapela Baobab a pro děti zahraje Mikro-teatro. Vyhlásíme vítěze výtvarné soutěže a zveme i na upcyklační módní přehlídku Nadace Veronica.

Každou hodinu od 14.00 do 18.00 hodin se návštěvníci mohou projít historickými budovami radnice na Dominikánské ulici, které dříve sloužily jako dominikánský klášter. Cestou zavítají například do jednací místnosti rady, kde budou vystaveny historické matriční knihy z let 1870, 1914, 1928, 1938 nebo 1945. Trasa prohlídky je zavede i do podzemí. Podívat se mohou také do kanceláře starosty, kde je osobně přivítá Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

„Moc se na Otevřenou radnici těším, protože setkání s dětmi i dospělými, kteří mají o naši radnici zájem a přijdou se podívat, je moc příjemné. Všechny proto srdečně zvu, přijďte a ptejte se mě na vše, co vás zajímá. Bude mi také ctí vyhlásit vítěze naší výtvarné soutěže s názvem Moje oblíbené místo v Brně-střed. Sešlo se nám na 310 obrázků od školáků i od dospělých, účast předčila naše očekávání a všichni si zaslouží alespoň slovní ocenění a pochvalu. Soutěžní obrázky budou vystaveny na Otevřené radnici, a pak od 5. do 16. září v Křížové chodbě se vstupem z Dominikánské ulice,“ upřesnil starosta Vojtěch Mencl.

Na nádvoří radnice najdou návštěvníci od 14.00 do 18.00 hodin prostor pro posezení s příjemnou muzikou, fotokoutek Divadla Polárka, výtvarné dílničky pro děti i stánek s BESIP testy, křížovkami a zajímavými informacemi nejen pro seniory.

V 15.30 hodin zahraje přímo na nádvoří divadlo Mikro-teatro pohádku Gloria, příběh malého děvčátka z Madridu, a v 16.30 hodin starosta společně se členy poroty vyhlásí vítěze výtvarné soutěže Moje oblíbené místo v Brně-střed. Všechny obrázky budou po celou dobu akce vystaveny a volně přístupné v zastupitelském sále.

Od 17.00 do 19.00 hodin nádvoří rozezní kapela Baobab, která zahraje takřka vše od folklóru po rokenrol. V 19.00 hodin zkrášlí radniční nádvoří upcyklační módní přehlídka Ekotextil designu od Nadace Veronica. Otevřenou radnici pak zakončí promítání letního kina od 21.00 hodiny, které je již tradičně zdarma. Pro návštěvníky je připraveno promítání filmu Titina, psí polárnice.

Hudební vystoupení, divadlo, prohlídky, dílničky i promítání letního kina jsou zdarma. Po celou dobu akce je na nádvoří možnost zakoupení dobré kávy, limonády, případně zmrzliny od Božského kopečku.

Výstava obrázků výtvarné soutěže Moje oblíbené místo v Brně střed bude k vidění v Křížové chodbě se vstupem z Dominikánské ulice od 5. do 16. září každý den vyjma neděle vždy od 10.00 do 18.00 hodin. Vstup je zdarma.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed