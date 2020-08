Radnice Brno-střed otevře své brány dokořán a láká k návštěvě

Brno, 26. srpna 2020 – Netradiční možnost nahlédnout do zákulisí jinak nepřístupných prostor radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici bude mít veřejnost v pátek 28. srpna. Uskuteční se totiž již šestý ročník tradiční akce Otevřená radnice. Od 14.00 hodin budou každou hodinu probíhat komentované prohlídky budovy i jejího podzemí, na nádvoří zazpívají muzikáloví zpěváci a pro děti budou připravené dílničky a kostýmy divadla Polárka k vyzkoušení. Den zakončí promítání letního kina zdarma.

Každou hodinu od 14.00 do 19.00 se můžete projít budovami radnice na Dominikánské ulici, podívat se do kanceláře starosty a také do podzemí. Cestou nahlédnete do historických matričních knih z let 1870, 1914 nebo 1943 a prohlédnete si staré rodné listy z let 1829, 1845, 1848 a 1916. V zastupitelském sále bude umístěná výstava věnovaná Janu Skácelovi s názvem Skácel, básník ticha, času a intimního prostoru.

Na nádvoří celé odpoledne přispěje k příjemné atmosféře DJ Giovanni se svými Oldies but Goldies. Centrum volného času Botanka dětem nabídne tvořivé dílničky a divadlo Polárka ve fotokoutku zapůjčí k vyzkoušení kostýmy, které děti i dospělí znají z jejich představení. Pro všechny bude připraven koutek s bezpečnostními informacemi od Besipu, kvízem pro děti i dospělé nebo ICE zdravotními kartami pro seniory. Všechny aktivity budou dostupné od 14.00 do 19.00 hodin.

„Ať už se rozhodnete navštívit mou kancelář nebo se zaposlouchat do muzikálových hitů, budete u nás na radnici vítaní. A pokud se budete chtít na něco zeptat, neváhejte mě oslovit, rád se vám budu věnovat,“ doplnil k programu Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Muzikálové a swingové melodie na nádvoří radnice zazpívají Lucie Bergerová, Andrea Zelová, Kristian Pekar a Radek Novotný z Městského divadla Brno. Koncerty proběhnou v půlhodinových blocích se začátky v 17.30, 18.30 a 19.30 hodin. V 19.00 hodin program navíc zpestří fashion show studentů Ekotextil designu SŠUD Brno ve spolupráci s Nadací Veronica. Módní přehlídka nese název Upcycling Challenge/Upcyklační výzva.

Otevřenou radnici zakončí film Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, promítat se bude od 21.00 hodiny. Koncerty, prohlídky i promítání letního kina jsou zdarma. Po celou dobu akce je zajištěno příjemné posezení na nádvoří, možnost zakoupení dobré kávy, limonády nebo zmrzliny od Božského kopečku.