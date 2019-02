V Bronxu se uskuteční tradiční masopust

Brno, 20. února 2019 – V neděli 24. února se lokalita v Bronxu rozjasní pestrými maskami, živou hudbou a pouličním veselím. Masopust se bude konat poprvé jako veřejná zábava a hodování připomínající začátek postního období před Velikonocemi. Masopust alias Fašank je tradiční lidovou veselicí, díky níž se tým lidí z Barev brněnského Bronxu snaží oživit danou lokalitu a zapojit místní komunitu.

Ambicí celé akce je připomenout lidem z lokality nejen tradiční svátky, ale obohatit jejich vnímání veřejného prostranství jako možnost k setkávání a zlepšovat tak vztahy mezi starousedlíky i těmi, co se sem právě přistěhovali.

Barvy brněnského Bronxu jsou projektem sdružení Tripitaka sídlící v objektu bývalé káznice na Cejlu. Tříletý komunitní projekt chce přesvědčit místní obyvatele a obyvatelky, že mohou ovlivnit své okolí i to, jak se jim zde bude žít. V káznici tak vzniklo centrum divadelních, hudebních, výtvarných a spolkových aktivit a jednou za půl roku se vydávají tištěné noviny putující zdarma do všech stránek v lokalitě.

Masopust je součástí nové koncepce nazvané Káznice žije, která spojuje sdružení Tripitaka s organizací TIC Brno. Všechny (nejen) únorové akce tak naplňují stanovenou dramaturgii, která vychází z pěti základních linek.

„Tento koncept má zajišťovat určitou vyváženost, na jednu stranu respektuje pietní charakter místa, současně otevírá příležitosti pro jeho rozvoj skrz inovativní a kreativní přístup, podporuje živé aktivity v duchu hesla Káznice žije,“ popisuje autor konceptu Pavel Strašák z občanského sdružení Tripitaka. Pod linku Káznice spojuje tak budou patřit především akce komunitního charakteru včetně pravidelných uměleckých a zájmových dílen.

Samotný program masopustu začne od 14 hod na Náměstíčku pod platany před Café in the Ghetto a za doprovodu hudebníků a tanečnic Piroš Rouža z organizace DROM projde průvod ulicemi Bratislavská, Spolková a Cejl a zakončí trasu v káznici, kde bude program pokračovat symbolickým pochováváním basy na nádvoří káznice a soutěžemi. Kromě Barev brněnského Bronxu se do akce zapojili i komunitní centrum Savore džene a školka IQ Roma servis, která s místními dětmi vystoupí v doprovodném programu v káznici.