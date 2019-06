V Bronxu se uskuteční již 8. ročník Ghettofestu

Brno, 3. června 2019 – Jednodenní festival Ghettofest v sobotu 8. června od 14 do 22 hodin naváže na již sedm předchozích ročníků, které se společně zaměřují na propojování různých kultur a vyvracení stereotypů panujících o oblasti přezdívané také “brněnský Bronx”. Ghettofest je pouličním festivalem nabízejícím během jednoho dne pestrý program akcí odehrávajících se na různých místech lokality včetně parku Hvězdička, prostoru bývalé káznice nebo v Muzeu romské kultury.

Cílem multižánrového festivalu Ghettofest je každoročně otevřít vyloučenou lokalitu v oblasti mezi ulicemi Bratislavská a Hvězdová a všem návštěvníkům bez rozdílu umožnit společně prožít den strávený v pozitivní festivalové atmosféře.

I letos bude festival něčím výjimečný! „Od loňského roku je Ghettofest součástí velkého komunitního projektu Barvy brněnského Bronxu. Oproti předchozím ročníkům tak v programu nabízíme i výstupy z uměleckých dílen, které fungují v prostorách bývalé Káznice. Diváci letos uvidí, co všechno za uplynulý rok vzniklo v hudební, mediální, divadelní a výtvarné dílně. Bude koncert, výstava i divadelní performance. V dílnách se za účasti zkušených lektorů snažíme podporovat rozvoj tvůrčího potenciálu lidí, kteří žijí v lokalitě tzv. brněnského Bronxu," uvedl David Oplatek, vedoucí komunitního centra.

Hlavní idejí centra je aktivně zapojit domácí do života této městské části a změnit pozvolna vnímání lokality jako sociálně vyloučené oblasti. Výsledky jednotlivých dílen se budou prezentovat v podobě křtu desky, komentované prohlídky, divadelní performance Sochy pro Bronx či vernisáží fotek z mediální dílny.

V letošním roce vznikl koncept Káznice žije, s cílem citlivě a nápaditě rozvíjet program v objektu bývalého vězení. “Káznice se stává organickou součástí Ghettofestu, společně s TIC Brno rozvíjíme dramaturgický koncept Káznice žije, který pokrývá během roku různé programové položky včetně pravidelných mší v kapli," uvedl Pavel Strašák, dramaturg festivalu Ghettofest.

Genius loci káznice bude pro návštěvníky umocněn akusticko-hudebním projektem z dílny AVA kolektiv, Tomáše Vtípila a Bastl Instruments, scénickým čtením Gendalosu: Etty, Anne, Kitty – dvojí svědectví, skatovým a výtvarným workshopem či Talk show s Alicou. S pohnutou historií objektu se bude možné seznámit v komentované prohlídce organizace Post Bellum, sídlící rovněž v káznici. Kromě káznice se festival rozprostře do dalších lokací, které propojí hudba, tanec, workshopy, dílny, diskuse, vernisáž či gastronomie a doprovodný program.

Hvězdička stage a park Eugena Horvátha

Ohniskem festivalu bude stejně jako loni stage v parku Hvězdička, pojmenované po romském hudebníkovi Eugenu Horváthovi. Večer rozpálí hlavní hvězda festivalu United Flavour a předcházet jí bude neméně známá skupina Please the Trees, brněnští Čankišou či Feri and the Gypsies. Program doplní křest desky Barev brněnského Bronxu, uskupení 4 Gipsy Soul a Space Embrace a celý večer zakončí fireshow ve stylu afrických rytmů. Hladové i mlsné jistě nadchne tradiční romská kuchyně Milana Danihela, pizzy od Pizzapunk nebo výborná zmrzlina od pobočky čokoládovny Minach na Cejlu.

Platany a Roma stage

Tradiční Platany stage se letos přesune kvůli technické uzavírce sice o kus dál, ale jako každý rok dají příležitost současným muzikantům a žánrům, které jsou často přezdívány jako hudba ulice. Naším záměrem bylo přinést do Brna to nejlepší z romského rapu a reggae. Co se rapu týče, můžete se těšit na stále stoupající hvězdu z pohraničního města Holíč známého jako Čavalenky a lokální scénu zastoupí rapper vystupující pod jménem Erio! Českou scénu bude reprezentovat brněnská žijící legenda Tafrob, pro kterého je takzvaný brněnský Bronx domovem! Již zmiňované reggae si vezme na starost Dorsey!

Nejen místní obyvatelé se mohou aktivně zapojit v průběhu hudební a taneční programové linie na nově vzniklé Roma stage v parku Hvězdička. Jedná se o vystoupení populární formace Gypsy Kája, Gypsy Lopez a skupiny Candish nebo o taneční skupiny Piroš Rouža a Bernakere čaja.

Zapojení místních organizací

Jako každý rok připravuje vlastní nabitý program také Muzeum romské kultury. Jeho součástí bude komentovaná prohlídka výstavy Lavutara: Cestami romských muzikantů a jejich písní či večerní koncert Marka Baloga a jeho hostů z Budapešti. Primáš Marek Balog představí na podiu Muzea romské kultury svou cimbálovou kapelu tvořenou renomovanými maďarskými hudebníky. Svým zapojením přispěje také romské středisko DROM, které poskytuje prostor a zázemí parku Hvězdička. Za zmínku stojí také doprovodný program Ghettofestu s tradičním zapojení Knihovny Jiřího Mahena a jejího Chill out stánku nebo grafitti jam na plotech od Graff shopu. Dopolední sekci festivalu doplní Otevřená snídaně, kterou pořádá Meeting Brno ve spolupráci s organizací In Iustitia.