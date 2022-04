Jedenáctý ročník Ghettofestu otevře letní brněnskou festivalovou sezónu

Brno, 24. dubna 2022 – Tradiční akce Ghettofest se letos vrací ve své původní podobě, a to 4. června 2022. Minulý rok kvůli covidu proběhl náš festival jako městská hra, tentokrát bude vše při starém. Návštěvníci se mohou od odpoledne až do večera těšit na nabitý program na několika místech v lokalitě nazývané brněnský Bronx. Koncerty, besedy, komentované prohlídky či workshopy si užijete v parku Hvězdička, v budově bývalé Káznice nebo na prostranství Pod platany na ulici Bratislavská.

Hlavní hudební stage Hvězdička nabídne například indie rock v podání kapely Bats vs. Cats. Dále návštěvníci uslyší autorské české texty zpívané kapelou Nevermore & Kosmonaut. The Weathermakers potěší svými elektronicky bluesovými písničkami. Jako hřeb večera vystoupí kapela, co utekla z džunge - Zooblasterters. Nejen tyto kapely, ale i další rozezní park pojmenovaný po romském hudebníkovi Eugenu Horváthovi na ulici Hvězdová.

Na prostranství Pod platany a v bývalé Káznici se bude prolínat hudba, přednášky, debaty či autorská čtení. Vystoupí oceňovaná spisovatelka Kateřina Tučková se svým novým románem Bílá voda, premiérově se promítne dokument Galerie Bronx o projektu nakladatele Martina Reinera, francouzští umělci zde představí svůj videoart. Bude však prostor i k relaxaci. „Na zahradě Káznice bude návštěvníkům a návštěvnicím zpřístupněna relaxační „psychozóna“ Centra Platan. Ve stínu jurty bude pro všechny zájemce a zájemkyně k dispozici unikátní prostor pro zklidnění a dočerpání fyzických i psychických sil včetně možnosti sebepoznání a kreativního vyžití. U dobrého čaje bude také příležitost probrat individuálně dotazy týkající se péče o duševní zdraví,“ uvádí Lucie Želinská.

Jako každý rok můžete také v rámci festivalu zamířit do Muzea romské kultury na komentované prohlídky. V blízkosti romského střediska DROM bude malá stage, kde předvedou nejen místní obyvatelé svá taneční a hudební vystoupení. Samozřejmě nebudou chybět stánky s jídlem a dobrým pitím, které pokryje Café In The Ghetto.

Cíl festivalu zůstává stejný - do sociálně vyloučené části Brna přilákat lidi a rozbít tak často negativní pohled na lokalitu. „Vždy chceme vybalancovat program tak, aby byl lákavý i pro „přespolní“, ale současně ho nevnímali místní jako cizorodý. Vnímáme jako závazek, že má festival potenciál do určité míry redefinovat a destigmatizovat problematický veřejný prostor,“ uzavírá Pavel Strašák.