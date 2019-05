Brno-střed podpoří projekt Kateřiny Šedé na revitalizaci Bronxu

Brno, 12. května 2019 – Městská část Brno-střed se aktivně zapojí do nového projektu Kateřiny Šedé, české výtvarnice, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Společně s Magistrátem města Brna a městskou částí Brno-sever se pustí do realizace jejího projektu BRNOX II.

V roce 2016 Kateřina Šedá vydala publikaci BRNOX, průvodce brněnským Bronxem, za nějž získala cenu Magnesia Litera. V deseti trasách zde mapuje tuto lokalitu, nabízí netradičně pojatá místa a zastavení a také tipy na výlet. Na jednu z tras, šedou, pak navazuje její nový projekt BRNOX II.

Cílem projektu BRNOX II je revitalizace brněnského Bronxu, která danou lokalitu začne fakticky měnit. Místa, jichž se projekt týká, se nacházejí východně od centra města. Brněnský Bronx má rozlohu zhruba 63 hektarů a spadá do městských částí Brno-střed a Brno-sever. Městská část Brno-střed do projektu vstupuje s úkolem revitalizace prostranství na nároží ulic Vlhká a Cejl, kde by mělo dojít k doplnění zeleně, laviček a také herních prvků pro děti.

„Návrh revitalizace tohoto veřejného prostranství vycházející z projektu Kateřiny Šedé se nám líbí a souhlasíme s tím, že si žádá úpravu. Prověřili jsme jeho náklady, takže víme, že budeme potřebovat od statutárního města Brna zhruba 3 miliony korun, abychom jej mohli realizovat,“ upřesnil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Město Brno bude realizovat průřezové aktivity projektu, například opravy fasád domů, chodníků, obchodních parterů, doplnění mobiliáře a další. Městská část Brno-sever zajistí revitalizaci veřejného prostranství na ulici Bratislavská v oblasti pod platany.

Všichni partneři projektu se shodli na vytvoření pracovní skupiny, která se bude pravidelně scházet a realizaci jednotlivých částí projektu společně koordinovat. Kompletní realizaci projektu bude mít na starosti Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna.