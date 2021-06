Letošní Ghettofest letos proběhne jinak, a to v říši zvěře

Brno, 1. června 2021 – Ghettofest si všichni pamatují jako pouliční multižánrový festival odehrávající se v Brně, ve vyloučené lokalitě přezdívané „Brněnský Bronx“. Cílem bylo otevřít vyloučenou lokalitu a všem návštěvníkům bez rozdílu umožnit prožít den strávený v pozitivní festivalové atmosféře. Současný ročník je však něčím specifickým.

Městská hra, nazvaná V říši zvěře aneb Ghettofest jinak, propojí 5. 6. od 15 hod dva světy - svět lidí a svět zvěře. Na jedno sobotní odpoledne se lidem zpřístupní svět, který je běžně skrytý, a my budeme moct nahlédnout do Říše zvěře. Co nás tam čeká? S kým se v ní setkáme? A jak to celé dopadne?

Městská hra je vhodná pro tří až pěti členné týmy (hra je vhodná pro dospělé, mladistvé i pro rodiny s dětmi). Tato hra není soutěž, ale nabízí radost z plnění nelehkých kreativních úkolů na stanovištích, které se nachází venku mezi ulicemi Bratislavská a Francouzská. K stanovištím patří kromě káznice podnik Chleba, Diecézní charita na Bratislavské a další. Sraz je na náměstíčku pod platany dle zvolených časů při registraci.

Jako každý rok připravuje vlastní program také Muzeum romské kultury. Jeho součástí budou komentované prohlídky výstavy Příběh Romů, výstava fotografií Claude a Marie-José Carretových Otisk cest, či výtvarný workshop Předprázdninové letnění. Svým zapojením přispěje také romské středisko DROM, které poskytuje prostor a zázemí parku Hvězdička.