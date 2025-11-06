Svatomartinský košt v Brně nabídl na sto vzorků vín od sedmi desítek vinařů

Brno, 12. listopadu 2025 – Náměstí Svobody v úterý 11. listopadu již podvacáté zaplnily stovky milovníků Svatomartinských vín, kteří netrpělivě očekávali první společný přípitek a ochutnávky prvních tichých vín ročníku 2025.

inevents VF SVM foto2025 74

Ačkoli si milovníci svatomartinské tradice mohou letos vychutnávat Svatomartinská vína již od pátku 7. listopadu, skutečný vrchol zažilo Brno až v úterý 11.11. V roli svatého Martina se v Brně představil již poněkolikáté herec Národního divadla Brno Martin Sláma, který dopoledne v katedrále na Petrově doprovodil velkou láhev svatomartinského vína k oltáři, kde ji krátce po 10. hodině kněz Pavel Šenkyřík požehnal. Poté se už Martin vyhoupl do sedla bělouše a vydal se uličkami směrem k hlavnímu brněnskému náměstí.

Zde už jeho průvod očekával moderátor Jožka Šmukař společně s ředitelem Vinařského fondu Zbyňkem Vičarem, prezidentem Svazu vinařů ČR Martinem Chladem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Markem Sovkou a starostou Brna-střed Vojtěchem Menclem i dalšími několika tisíci milovníků mladého vína. Společným přípitkem přesně v 11 hodin zahájili jubilejní 20. ročník nejznámějšího tuzemského koštu

Poměrně příznivé podzimní počasí přilákalo na náměstí k ochutnávce Svatomartinských vín přes 4 000 lidí. „Na trh letos zamíří stejně jako vloni celkem 1,9 milionu lahví s označením Svatomartinské víno,“ uvedl Zbyněk Vičar a doplnil, že milovníci mladého vína se mohou těšit na 323 svatomartinských vín od 73 vinařství – podobně jako v loňském roce. Přítomní návštěvníci největšího tuzemského koštu mohli ochutnat na 100 vzorků z nich a po celý den se také mohli bavit za doprovodu cimbálovky Jožky Šmukaře. V odpoledních hodinách ji vystřídala neméně skvělá kapela The Barbers, která bavila přítomné až do večerních hodin.

Novinkou letošního Svatomartinského koštu v Brně byl online předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu a s možností přednostního vyzvednutí sklenky a čipu na místě bez dlouhých front.

Zdroj a foto: Vinařský fond ČR


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...