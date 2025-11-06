Svatomartinský košt v Brně nabídl na sto vzorků vín od sedmi desítek vinařů
Brno, 12. listopadu 2025 – Náměstí Svobody v úterý 11. listopadu již podvacáté zaplnily stovky milovníků Svatomartinských vín, kteří netrpělivě očekávali první společný přípitek a ochutnávky prvních tichých vín ročníku 2025.
Ačkoli si milovníci svatomartinské tradice mohou letos vychutnávat Svatomartinská vína již od pátku 7. listopadu, skutečný vrchol zažilo Brno až v úterý 11.11. V roli svatého Martina se v Brně představil již poněkolikáté herec Národního divadla Brno Martin Sláma, který dopoledne v katedrále na Petrově doprovodil velkou láhev svatomartinského vína k oltáři, kde ji krátce po 10. hodině kněz Pavel Šenkyřík požehnal. Poté se už Martin vyhoupl do sedla bělouše a vydal se uličkami směrem k hlavnímu brněnskému náměstí.
Zde už jeho průvod očekával moderátor Jožka Šmukař společně s ředitelem Vinařského fondu Zbyňkem Vičarem, prezidentem Svazu vinařů ČR Martinem Chladem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Markem Sovkou a starostou Brna-střed Vojtěchem Menclem i dalšími několika tisíci milovníků mladého vína. Společným přípitkem přesně v 11 hodin zahájili jubilejní 20. ročník nejznámějšího tuzemského koštu
Poměrně příznivé podzimní počasí přilákalo na náměstí k ochutnávce Svatomartinských vín přes 4 000 lidí. „Na trh letos zamíří stejně jako vloni celkem 1,9 milionu lahví s označením Svatomartinské víno,“ uvedl Zbyněk Vičar a doplnil, že milovníci mladého vína se mohou těšit na 323 svatomartinských vín od 73 vinařství – podobně jako v loňském roce. Přítomní návštěvníci největšího tuzemského koštu mohli ochutnat na 100 vzorků z nich a po celý den se také mohli bavit za doprovodu cimbálovky Jožky Šmukaře. V odpoledních hodinách ji vystřídala neméně skvělá kapela The Barbers, která bavila přítomné až do večerních hodin.
Novinkou letošního Svatomartinského koštu v Brně byl online předprodej vstupenek za zvýhodněnou cenu a s možností přednostního vyzvednutí sklenky a čipu na místě bez dlouhých front.
Zdroj a foto: Vinařský fond ČR
