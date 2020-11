10 zajímavostí o Svatomartinském aneb jakým vínem si připít 11. 11.?

Brno, 9. listopadu 2020 – Svatomartinská vína budeme moci otevřít už za týden, ve středu 11. listopadu v 11 hodin. Obliba těchto mladých vín, která jsou zároveň první ochutnávkou nové úrody, každý rok stoupá. Víte, jak si Svatomartinská vína nejlépe užít?

Z vinice až na váš stůl

11. listopad není pouze svátkem všech nositelů jména Martin, je také svátečním dnem pro milovníky vína. Než se však lahev Svatomartinského dostane na váš stůl, předchází tomutvrdádřinana vinici a ve sklepě. První pupeny jako základ budoucích bobulí se objevují na rostlinách vinné révy už v polovině dubna. Od té doby se vinaři dennodenně starají ovinohrady a bedlivě hlídají počasí, které má obrovský vlivna kvalitu a charakter vín.

Hlavní sezónou vinařského roku je sklizeň, která připadá obvykle na září a říjen. O vyzrálé hrozny vinaři i v tomto čase bojují se škůdci, hlavně se špačky, a potýkají se s nástrahami počasí. Pokud jenapříklad při sklizni vysoká vlhkost, může hrozny napadnout plíseň a poničit celou úrodu.Říká se, že víno se dělá na vinici, ale i následná práce ve sklepě je důležitá a náročná až do zrodu mladého vína. Od sklizně hroznů kestáčení mladého vína do lahví, uplyne přibližně 60 dní.

Ukazatel kvality úrody

Ochutnávka mladého vína je nejen svátkem pro vinaře a spotřebitele, ale také ukazatelem, jak kvalitní bude celý ročník. „Letošní úroda jemírně bohatší než dlouhodobý průměr, hroznů je dostatek. Bobule obsahují vyšší poměr kyselin, což je dobrá zpráva pro každého,kdo má rád suchá bílá moravská vína a sekty. U červených vín si musíme počkat na pozdější hodnocení,“komentuje letošní ročník vinohradnický manažer skupiny BOHEMIA SEKT Josef Svoboda. Dalších vín z letošní sklizně se dočkáme na jaře příštího roku.

Praktické rady ke skladování a servírování

Svatomartinská vína jsou svěží a ovocitá a hodí se k mnoha různým pokrmům, na každodenní pití i jako aperitiv.V letošním roce si nejspíš budeme muset odpustit oblíbené Svatomartinské oslavy. Naštěstí jsou Svatomartinská vína k dostání běžně v obchodech, a proto budou ideálním společníkem rodinného oběda nebo domácí sešlosti s přáteli.

Skladována by měla být v přítmí a při teplotě do 18 stupňů Celsia. Bílá a růžová vína je vhodné podávat při teplotě 9-10 stupňů Celsia, červená v rozmezí 10-12 stupňů.Svatomartinská vína nejsou určena k archivaci

„Spojení se svátkem svatého Martina má svůj význam. Mladá vína otevřená v tento den už stihla získat svůj charakter, zároveň si zachovávají mladost a svěžest. Měla by být vypita ideálně do konce roku, ale nejpozději do Velikonoc, kdy se začnou jejich typické vlastnosti vytrácet. V této době už raději ochutnávejte pozdní sběry z nové sklizně,“ říká Josef Svoboda.

Svatomartinská vína s husičkou nebo jen tak

V posledních letech se ochutnávka Svatomartinských vín stala vítanou tradicí a rituálem – privilegium ochutnat první víno aktuálního ročníku vyhledává čím dál víc lidí. Vychutnat si je můžete jen tak nebo v páru s různými pokrmy.

Na výběr je Svatomartinské bílé, růžové i červené. Bílé odrůdy se krásněsnoubí se sladkovodními rybami z našich vod, jako je pstruh či candát. V ústech budou výborně ladit s těstovinami, například se špagetami carbonara nebo s pizzou se smetanovým základem či jemně slazenými dezerty. Bílá mladá vína lze kombinovat také s polévkami, například hráškovou, a jemnými paštikami, na svátek Martina třeba s husí paštikou.

Růžová vína se hodí k ovocným i smetanovým dezertům s typickou podzimní příchutí, jako je hruškový závin, švestkový nebo jablkový koláč. Pokud nemáte chuť na větší jídlo, k rosé podávejte sýrové krekry či máslové nebo skořicové sušenky.

Červená Svatomartinská s vyšším obsahem tříslovin vyniknou v kombinaci se zvěřinovými specialitami či husou, která byla tradičně posledním velkým pokrmem před postním časem adventu. Lahodit budou také při podávání s brie nebo camembertem a vyzrálou šunkou.Vyzkoušet můžete kombinaci červeného vína se sushi, která bude zajímavým zážitkem pro fanoušky exotické kuchyně.

