Novinky brněnských vinoték – listopad 2023

Müller Thurgau Mladé a Svatomartinské 2023 kabinetní víno, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Novosady

179 Kč (HRU) Bílé suché víno s 5,8 g/l zbytkového cukru a 7,4 g/l kyselin. Plná ovocná až kořenitá vůně s tóny zralého angreštu a meruňky, která se zrcadlí do chuti. Sběr 19. 9. 2023 při cukernatosti hroznů 20,4 °ČNM. Je vyrobeno pro radost. Nový LAHOFER 2023 moravské zemské víno, polosuché Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyjakovičky, U Sklepů

130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Svěží, bílé cuvée z odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský s opojnou vůní citrusových plodů s lehkým nádechem muškátového oříšku. V chuti okouzlí příjemně živelnou kyselinou a líbivými tóny po mandarince a broskvi. Bílé polosuché víno s 11,5 % alkoholu, 15,9 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Martin Bílý 2023 moravské zemské víno, polosladké Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Olbramovice, Na Vyhlídce

130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Prvním bílým vínem z Vinařství HANZEL je polosladký Hibernal s vůní vyzrálých citrusů či sušeného bezového květu a neskutečně šťavnatou a ovocitou chutí připomínající vyzrálou broskev nebo grapefruit. Bílé polosladké víno s 11,0 % alkoholu, 34,4 g/l zbytkového cukru a 7,0 g/l kyselin. Solaris frizzante mladé víno 2023 moravské zemské víno, polosladké Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická

149 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Dotek svěžesti, slunce a přírody. Jemné perlení zvýrazní mládí a svěžest vína, opulentní zbytkový cukr přitáhne svou oblostí a hebkostí, svěží mladistvá kyselina v závěru vtáhne zpět do hry. Navíc k nasycení vína bylo použito přírodní CO2, které vzniklo při kvašení hroznů. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce, jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Najdeme v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. Doporučujeme k cheese cake s mangem. Svatovavřinecké Mladé a Svatomartinské 2023 pozdní sběr, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Novosady

179 Kč (HRU) Růžové suché víno s 3,8 g/l zbytkového cukru a 7,8 g/l kyselin. Barva je lehká starorůžová. Vůně evokuje třešně, maliny, brusinky a drobné bobulovité ovoce. Sběr proběhl 3. 10. 2023 při cukernatosti hroznů 23,0 °ČNM. Víno je vyrobeno pro touhu poznání všeho nového. Martin Růžový 2023 moravské zemské víno, polosuché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Olbramovice, Na Vyhlídce

140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Polosuché růžové víno z odrůdy Modrý Portugal, jehož buketu kralují tóny pivoněk a třešní srdcovek. Ty hrají prim i v jeho vláčné a jemně krémové chuti, jež zároveň nepostrádá svou mladistvou svěžest. Růžové polosuché víno s 11,5 % alkoholu, 16,2 g/l zbytkového cukru a 6,8 g/l kyselin. Nová LAHOFERKA 2023 moravské zemské víno, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyjakovičky, U Sklepů

140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Růžové z odrůdy Svatovavřinecké charakterizuje přívětivá vůně čerstvých jahod podmalovaná jemným smetanovým odstínem. Jahodové tóny kralují i šťavnaté chuti, stopa červeného rybízu jí dodává na svěžesti. Růžové polosladké víno s 10,5 % alkoholu, 36,4 g/l zbytkového cukru a 7,6 g/l kyselin. Modrý Portugal Mladé a Svatomartinské 2023 moravské zemské víno, suché VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká, Blatnička, Novosady

179 Kč (HRU) Červené suché víno s 0,2 g/l zbytkového cukru a 6,0 g/l kyselin. Barva je hluboká až granátově červená. Vůně je ostružinová a švestková, která se zrcadlí v chuti a připomíná babiččin drobenkový koláč. Sběr proběhl 23. 10. 2023 při cukernatosti hroznů 23,0 °ČNM. Víno je vyrobeno s minimálním obsahem oxidu siřičitého.

Ryzlink vlašský sur-lie 2022 pozdní sběr, suché Vinařství Baláž

Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Zimní vrch

290 Kč (ALC) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 0,5 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Víno slámově žluté, které zrálo v barrique sudu. Plné víno s ovocným aroma a s tóny exotického koření. V chuti kandované ovoce, koření, máslová sušenka a typická lehounká mineralita v závěru. Doporučujeme ke kvalitním uzeninám, sušeným či marinovaným masům, zrajícím aromatickým sýrům a plodům moře. Gold medal – Prague Wine Trophy 2023 (Praha) J. GRMOLEC 2022 pozdní sběr, suché Bronislav Grmolec

Morava, Slovácká, Hovorany, Staré hory

340 Kč (SVO, TRA) Víno ze staré vinice vysázené v roce 1976. Kupáž odrůd Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryzlink vlašský. Doporučujeme k vepřovému masu a vyzrálým sýrům. Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 5,4 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin. Cuvée Neupery bio 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Přítluky

218 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Bílé suché víno interspecifických odrůd Malverina, Savilon a Vesna. Nazrálý buket transformovaného žlutomasého peckového ovoce doprovází kandované citrusy s cereáliemi a propolisem s bylinkami v závěru. Ke kuřecímu prsíčku supreme s krémovým rizotem nebo pošírovanému halibutovi s máslem a chřestem. Ideálně doplní polotvrdé zrající sýry. Alkohol 13,5 %. Rulandské šedé & Rulandské bílé 2021 pozdní sběr, suché VÍNO BLATEL

Morava, Slovácká, Blatnice pod Svatým Antonínkem/Uherský Ostroh, Floriánky/Plachty

349 Kč (LGB) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 1,8 g/l zbytkového cukru a 4,0 g/l kyselin. Je plné, osobité, kopírující místní terroir doplněno o dotek dřeva z použitých dubových francouzských sudů, ve kterých zrálo. Víno je zlatavé barvy s intenzivní vůní sladkého ovoce, hrušky máslovky, medu, oříšku a vanilky. Chuť je velmi plná, ovocná, s medovo-karamelovou dochutí a dlouhým závěrem. Je vhodné ke kachně, drůbežím masům a játrům. Také k uzeným rybám, paštikám a sýrům. Chardonnay 2019 pozdní sběr, suché Vinařství Obelisk

Morava, Mikulovská, Valtice, Hintertály

300 Kč (PBV) Světle zlatožlutá barva, vůně přezrálého žlutého melounu a broskve. V chuti se objevují náznaky citrusů s vanilkovým podtónem. Dochuť je středně dlouhá s dominantní kyselinou. Mošt kvasil a zrál částečně v sudech typu barrique, přičemž byla použita technika bâtonnage. Komplexní společník pro výjimečné chvíle. Zbytkový cukr 1,0 g/l, kyseliny 7,4 g/l, alkohol 12,3 %. Sauvignon gris 2022 pozdní sběr, polosladké Vinice-Hnanice

Morava, Znojemská, Hnanice, Fládnická

170 Kč (AKA, GON, INT) Víno žluté barvy Vás osloví aromatikou přezrálých žlutomasých broskví, které se opakují i v chuti, kde jsou doplněny tóny bílého rybízu s lineární kyselinkou v závěru. Doporučujeme ke kravskému brie s rybízovým chutney a bílým domácím chlebem. Kyseliny 7,2 g/l, zbytkový cukr 20,1 g/l, bezcukerný extrakt 24,1 g/l, alkohol 12,5 %. André Chateau Dowina barrique 2021 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

292 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Osobitý buket tmavého lesního ovoce s povidlovým perníkem v černé čokoládě doplňují v chuti strukturované oenotaniny s výrazným dotekem barikových sudů. K pečené kýtě z divočáka se šípkovou omáčkou a karlovarským knedlíkem. Ideálně doplní zrající sýry s dvojí plísní. Alkohol 12,5 %. Cuvée Sekera 2019 pozdní sběr, suché VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická, Rakvice, Trkmansko

438 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Cuvée modrých odrůd Pinot Noir, Pinot Meunier a André. Buket zavařených černých třešní, sušených švestek a višňových pralinek doprovází v chuti černá čokoláda s odrůdovými taniny a elegickým závěrem francouzského dubu. Ke křepelce plněné kachním rillettem s hříbkovou omáčkou nebo k bažantímu ragú s kořenovou zeleninou. Nádherně se snoubí s plísňovými sýry typu Camembert. Alkohol 13 %.