Svatomartinských vín bude 2,35 milionu lahví, nejvíce v historii

Brno, 7. listopadu 2022 – Už je jasno, ročník 2022 bude na Svatomartinská vína rekordní, když jich od 11. 11. zamíří na trh cca 2,35 milionů lahví. Celkem se můžeme těšit na 304 vín od 74 vinařů a vinařských firem. O definitivním nabídce letošních Svatomartinských vín rozhodli v Centru Excelence ve Valticích profesionální degustátoři, kteří posuzovali, zda mají přihlášená vína odpovídající kvalitu, a mohou tak známku Svatomartinské 2022 používat.

Nejvíce zastoupena budou tradičně bílá vína (143), následována růžovými a klarety (91) a červenými víny (70). Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína povolených odrůd a jejich cuvée. U bílých vín se jedná o Müller Thurgau (78), Veltlínské červené rané (20), Muškát moravský (45), u růžových o Modrý Portugal (6), Svatovavřinecké (34) a Zweigeltrebe (51), u červených o Svatovavřinecké (16) a Modrý Portugal (54).

„Svatomartinské není jen symbolem podzimu, společenských akcí a gastronomie, ale je to také známka kvality. Postupem let se nároky na kvalitu zvyšovaly, a spotřebitelé tak mají jistotu, že jako Svatomartinské nekoupí víno, které by nebylo kvalitní a nemělo typický charakter mladého vína, pro který jsou tato vína tak oblíbená,“ sdělil Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, který ochrannou známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům a dodal: „samotným hodnocením ale dohled nad kvalitou nekončí. I letos bude probíhat kontrola také už u nalahvovaných Svatomartinských vín v obchodní síti, aby měli všichni jistotu, že vína, která prošla hodnocením, jsou ta stejná, jako se objeví v lahvích v obchodech, vinotékách či restauracích.“

Letos 56 vzorků (cca 15 %) z celkového počtu 360 přihlášených vín neprošlo, tedy nesplnilo požadované senzorické parametry nastavené pro Svatomartinská vína a přísně posuzované hodnoticími komisemi. Pokud by vinaři jako Svatomartinská prodali úplně veškerý objem vína, které úspěšně prošlo hodnocením, na trh by se dostalo až neuvěřitelných 2,7 mil. lahví. Vysoká úspěšnost při hodnocení dokládá obecně vysokou kvalitu nejen vinařské práce, ale také celého ročníku. Svatomartinská vína tak letos budou svěží a aromatická, vzhledem k příznivému průběhu sezóny obecně lehčí s nižším obsahem alkoholu, tedy přesně taková, jaká mají Svatomartinská vína být a na jaká jsou spotřebitelé zvyklí.



Letos bude také poprvé pod praktickým šroubovým uzávěrem více než 2 mil lahví, což je téměř 87 % z celkového počtu. U Svatomartinských vín, u nichž se očekává otevření v řádu měsíců, jsou šroubové uzávěry rozumná, praktická a kvalitu zcela garantující volba.

Spolu s otevřením prvních lahví Svatomartinských vín ročníku 2022 na svátek svatého Martina, zároveň odstartuje celá řada různých svatomartinských akcí a slavností po celé republice, které potrvají minimálně do konce listopadu. Těm pak dominuje největší ochutnávka Svatomartinských vín u nás, Svatomartinský košt v Brně, který 11. 11. od 11 hodin na brněnském náměstí Svobody tradičně organizuje Vinařský fond.