Novinky brněnských vinoték – listopad 2022

Solaris frizzante nové víno 2022 moravské zemské víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

149 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Jemné perlení zvýrazňuje mládí a svěžest vína, opulentní zbytkový cukr přitáhne svou oblostí a hebkostí, svěží mladistvá kyselina v závěru vtáhne zpět do hry. Navíc je k nasycení vína použit přírodní CO2, který vznikl při kvašení hroznů. Barva je bledě zlatá. Vůně je velmi bohatá, přináší tóny kvetoucích stromů, letního ovoce,

jemného koření. V závěru meloun Galia a dýňová marmeláda. Chuť je hladká, mazlivá, od počátku nasládlá. Jsou v ní všechny tóny vůně, které v dlouhém závěru příjemně osvěžuje červený grep. K cheese cake s mangem. LAHOFER ‘22 2022 moravské zemské víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Svěží cuvée z odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský s opojnou vůní citrusových plodů, doplněnou o lehký nádech muškátového oříšku. V chuti okouzlí příjemně živelnou kyselinkou a líbivými tóny po bílém grepu a vyzrálé broskvi. Bílé polosuché víno s 11,5 % alkoholu, 15,6 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Martin Růžový 2022 moravské zemské víno Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Polosuché růžové víno s 11 % alkoholu, 15,9 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin z odrůdy Modrý Portugal půvabné vůně vyzrálých třešní srdcovek s jemnou smetanovou stopou. Chuť je svěží a lahodná, připomínající poctivou třešňovou zmrzlinu. Müller Thurgau nové víno 2022 moravské zemské víno Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast

149 Kč (KAR, ROU, VGA, VSV, VUR) Dotek svěžesti, slunce a přírody v klasické odrůdě. Aromatika se snoubí s jemným tónem cukru a svěží kyselinou. Barva je sytě žlutá se zelenými odlesky. Jsou v ní jarní květy a koncentrované ovocné až bonbónové tóny. Svěží a mazlivě nasládlá, přináší květnaté tóny, ovocné želatinové bonbóny, citrusy v dochuti. Doporučeno k husím prsům na citrusech. Martin Bílý 2022 moravské zemské víno Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast

130 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Polosladké bílé víno z odrůdy Hibernal, s osobitou vůní tropického ovoce a zeleného jablíčka. Jeho tóny dominují i šťavnaté chuti doplněné o nádech červeného pomeranče v jejím závěru. Alkohol 10,5 %, zbytkový cukr 36,5 g/l, kyseliny 7,3 g/l. LAHOFERka ‘22 2022 moravské zemské víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast

140 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Polosladké růžové víno s 10 % alkoholu, 35,1 g/l zbytkového cukru a 7,7 g/l kyselin. Víno z odrůdy Svatovavřinecké charakterizuje přívětivá vůně čerstvých jahod podmalovaná jemným smetanovým odstínem. Jahodové tóny kralují i šťavnaté chuti, stopa červeného rybízu jí dodává na svěžesti. Noria 2021 pozdní sběr Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická podoblast, Kobylí, Dvořanky

285 Kč (VVB) Bílé polosladké víno žluto-zlatých odlesků. Vůně červených pomerančů, mandarinkové kůry, muškátu i tropického ovoce. Plné bohaté harmonické chuti dominuje sladké tropické ovoce, kandovaná mandarinka, propolis a květový med. Dlouhá dochuť je umocněna vyšším zbytkovým cukrem a vyšším alkoholem. Zbytkový cukr 30,9 g/l, kyseliny 7,3 g/l, alkohol 13,0 %. Rulandské šedé 1824 2020 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Novosedly, Stará hora

220 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Aroma bílých a rozvíjejících se pupenů přechází do dropsového projevu dozrávajícího peckového ovoce s melounovo-cukrovinkovým závěrem. K humřímu koktejlu s avokádem nebo telecímu brzlíku se sherry omáčkou a restovaným pórkem. Polosladké bílé víno s 13 % alkoholu. Aurelius 1824 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Věstonsko

295 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Nazrálý buket žlutomasého peckového ovoce s medovo-propolisovými tóny uzavírají kandované broskve, meruňky a zavařené bílé moruše. K foie gras s hruškovým kompotem a kardamomem nebo tvarohovým knedlíkům s meruňkami a opečenou strouhankou. Bílé sladké víno s 12 % alkoholu.

Grüner Veltliner Selection Federspiel 2021 Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Steinriegl

350 Kč (U3D) Víno vzniká pečlivým výběrem hroznů z vinice Steinriegl. Ty byly sklizeny ručně a selektivně začátkem října. Víno je vyzrálé, jemné a sofistikované. Exotické bílé ovoce ve spojení s minerální esencí a dobře vyváženou souhrou kyselin dělá z vína skutečný zážitek z pití. Působí dojmem letní louky, má pěkný květinový nádech. Suché bílé s 13 % alkoholu. Aurelius 2021 pozdní sběr Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická podoblast, Kobylí, Dvořanky

180 Kč (VVB) Bílé suché víno s 13 % alkoholu, 0,8 g/l zbytkového cukru a 8,4 g/l kyselin. Víno regionálního křížení odrůdy Neuburské a Ryzlink rýnský. Ryzlinkový medově-minerální buket s nevtíravou kořenitostí a decentní chlebovinkou. Ve vůni je výrazná lípa a medový meloun. V chuti lze vystopovat hrušky a zralou limetku, lesní jahody a lipový květ. Plnou chuť, podepřenou výraznější kyselinkou, provází dochuť kompotovaného angreštu. Svěží, dynamické víno s výtečným lahvovým potenciálem. Pálava 2021 výběr z hroznů Rodinné vinařství VICAN

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Kienberg

299 Kč (VGA) Bílé suché víno se 14 % alkoholu, 4 g/l zbytkového cukru a 6,4 g/l kyselin. Zlatá barva s vysokou viskozitou. Intenzivní vůně přezrálých meruněk, sušených rozinek a medu. Silná a strukturovaná chuť ovoce s jemným dotykem vanilky. Závěr je dlouhý a hřejivý. Víno se skvěle hodí k výrazněji kořeněným masům, ale i k paštikám či jemným ovčím sýrům. Cuvée Thomas Family Collection 2021 výběr z hroznů VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Novosady

348 Kč (HRU) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 5,6 g/l zbytkového cukru a 8,6 g/l kyselin. Jiskrná, světle žluto-zelenkavá barva. Svěží aroma evokuje sušené bylinky, zralé hrušky a jablečné křížaly. Elegantní, jemná chuť nabízí tóny citrusů. Příjemná perzistence s angreštovým závěrem. Dokonalé cuvée ze slováckých odrůd z rodinné Family kolekce. Riesling Smaragd ried Steinriegl 2021 Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau, Steinriegl

759 Kč (U3D) Vinařství se nachází ve vinařské vesnici Weissenkrichen v centru nejslavnější vinařské oblasti Rakouska, Wachau. Smaragd pochází z 63 let staré vinice Ried Steinriegl. Je čistý a komplexní s minerálním nádechem. Filigránová textura a komplexní minerální aroma, nádech exotického ovoce uspokojí chuťové buňky. Je vhodný k objevování, s věkem se to zlepšuje. Doporučeno minimálně 5 let skladování. Alkohol 13,5 %, suché bílé víno. Sauvignon Blanc 2021 Wachau DAC Weingut Jäger

Rakousko, Wachau, Weißenkirchen in der Wachau

350 Kč (U3D) Víno naznačuje vůni jemné papriky, pepře a cassis créme a na patře chutná po černém rybízu. Živá a vyvážená kyselinka s dlouhým ovocným koncem z něj činí živý aromatický zážitek z pití. Hrozny byly sklízeny ručně na začátku října. Réva roste na tzv. Taborreith, jedné z nejvyšších poloh ve Weißenkirchenu. Hrozny jsou po sklizni rozdrceny a po vylisování ponechány kvasit v ocelových tancích. Po 3 měsících je víno filtrováno a lahvováno na začátku února. Suché až polosuché bílé víno s 13 % alkoholu. Rulandské modré LVA 2020 kabinetní víno VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Znojemská podoblast, Hostěradice, Volné Pole

185 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Buket transformovaného zahradního a lesního ovoce s dominancí malin a ostružin, doplňují v chuti elegantní třísloviny se šťavnatou pikantností. K melounové polévce s jahodami a vinnou pěnou, nebo raviolkám plněnými houbami s máslovou omáčkou. Ideálně rovněž doplní sýry s bílou plísní na povrchu. 13 % alkoholu, suché červené víno. Frankovka Premier 2018 výběr z hroznů VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

1330 Kč (BOR, MBV, VPV, VUR) Tmavá, purpurově červená barva s violetovým odleskem a vynikající viskozitou. Buket vína je intenzivní s dominancí švestkových povidel se zavařenou aronií a přezrálými morušemi v závěru. V chuti je víno bohatě strukturované s ovocitostí transformovaných ostružin a černých třešní s kouřovo-kořenitým závěrem. Ke steaku z vysokého hovězího roštěnce, nebo husímu prsu Magret s celerovým pyré, pancettou a malinovým džusem. Červené suché víno s 13,5% alkoholu.