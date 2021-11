Svatomartinských vín bude letos rekordních 2,34 milionu lahví

Brno, 10. listopadu 2021 - Blíží se svátek svatého Martina, 11. listopad, a to znamená, že se již ve čtvrtek začnou otevírat první lahve Svatomartinského vína ročníku 2021. Letos na milovníky a fanoušky moravských a českých vín čeká mimořádně kvalitní ročník a zároveň se na trh dostane rekordní počet lahví těchto svěžích a ovocitých vín.

Podle zpřesněných odhadů Vinařského fondu se na trh dostane celkem 2 344 000 lahví, tedy letos bude o 4000 lahví překonán dosavadní rekord z roku 2016. Možnost nést společné označení Svatomartinské 2021 získalo 328 vín od 80 vinařských firem, převážně pak z jižní Moravy. Nejvíce zastoupena budou tradičně bílá vína (155), následována růžovými a klarety (94) a červenými víny (79).

„Z rekordu, resp. především zájmu o Svatomartinská vína máme obrovskou radost zvlášť v porovnání s loňským nejen pro vinaře složitých rokem. Překonání dosud nejsilnějšího ročníku 2016 o 4000 lahví je samozřejmě jen symbolické, ale v životě jsou to často právě takové zdánlivě nepodstatné drobnosti, které dodávají lidem sílu a elán se dále o něco snažit a překonávat obtíže,“ sdělil Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu, a dodal: „těším se, až se po roční pauze ve čtvrtek v 11 hodin sejdeme v Brně na náměstí Svobody na největším Svatomartinském koštu v republice a přeji všem, ať si letošní Svatomartinská vína co nejlépe užijí. Je na co se těšit.“

Zajímavým ukazatelem a dalším rekordem pro ročník 2021 je pak počet objednaných šroubových uzávěrů se společným logem a označením Svatomartinské 2021. Evidenci o objemu Svatomartinských vín vč. typů uzávěrů vede Vinařský fond na základě objednávek jednotných uzávěrů a záklopek na láhve.

„Letos je objednáno více než 1,8 milionů šroubových uzávěrů, což je meziroční nárůst téměř o 400 tisíc. Nárůst je způsoben také tím, že letos zůstávají otevřené restaurace, a i různé svatomartinské slavnosti, byť s omezeními, budou probíhat,“ sdělil Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra ve Valticích a dodal: „v minulostí v drtivé většině převažoval u Svatomartinských vín korek. Nyní je to téměř 80 % ve prospěch šroubového uzávěru, který se pro mladá vína velmi dobře hodí. U vín určených k archivaci má korek pořád své nezastupitelné místo, ale u vín, u nichž se očekává otevření v řádu měsíců či nízkých let, jsou šroubové uzávěry rozumná, praktická a kvalitu zcela garantující volba.“

Letošní největší ochutnávkou Svatomartinských vín je tradiční Svatomartinský košt v Brně, který 11. 11. od 11 hodin na brněnském náměstí Svobody tradičně organizuje Vinařský fond. Zároveň se koná celá řada různých svatomartinských akcí a slavností po celé republice, které potrvají minimálně do konce listopadu. Vše bude ale závislé na vývoji epidemiologické situace.

Značka „Svatomartinské“ byla registrována v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond. Ten v letošním roce již posedmnácté ve spolupráci s Národním vinařským centrem organizuje propagaci těchto vín pod jednotným logem. Svatomartinská vína jsou tak označena na etiketě známým symbolem sv. Martina na koni.