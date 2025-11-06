Náměstí Svobody ožije již podvacáté Svatomartinským koštem
Brno, 10. listopadu 2025 – Náměstí Svobody se již po dvacáté promění v centrum vinařských tradic, kde v tradičním termínu 11. 11. od 11:00 hodin oficiálně odstartuje prodej a ochutnávky prvních tichých vín ročníku 2025.
Přestože svátek svatého Martina letos připadá na úterý očekává Vinařský fond opět velký zájem veřejnosti. „Košt v Brně je nevětší akcí spojenou s otevíráním svatomartinských vín, která již tradičně zaplní náměstí Svobody milovníky vína čekajících na oficiální otevření první lahve,“ uvedl Zbyněk Vičar z Vinařského fondu, který ochrannou známku Svatomartinské vlastní a každoročně ji propůjčuje vinařům.
Letošní oslavy zahájí opět velkolepý průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni, který vyrazí od katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově přes Zelný trh na náměstí Svobody. Přesně v 11:00 hodin pak dojde k symbolickému otevření první láhve vína letošního ročníku, čímž bude zahájený košt a společná ochutnávka.
Novinkou letošního Svatomartinského koštu v Brně je možnost zakoupit vstupenku v předprodeji za zvýhodněnou cenu. Vstupné na místě je stanoveno na 80 Kč. V ceně je zahrnuta sklenička, katalog a dobíjecí čip, s nímž lze zakoupit vzorky vín – každý za 15 Kč (0,5 dcl).
Akce nabídne degustaci stovky vzorků Svatomartinských vín od předních moravských a českých vinařů a návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost posoudit charakter nových vín ročníku 2025 v nezapomenutelné atmosféře.
Aby se svatomartinské oslavy nesly v duchu kultivovaného zážitku, připojuje se Vinařský fond k mezinárodní iniciativě Den Víno zodpovědně, která připadá na 8. listopadu. „Je důležité si připomenout, že skutečná kultura vína nestojí na množství, ale na kvalitě prožitku. Každá lahev by měla být okamžikem, který si uchováme v paměti,“ zdůraznil Zbyněk Vičar.
Program Svatomartinského koštu v Brně
- 10:00 - Žehnání Svatomartinskému vínu v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.
- 10:35 - Průvod se sv. Martinem vychází z Petrova přes Zelný trh na náměstí Svobody.
- 11:00 - Slavnostní přípitek Svatomartinským vínem na pódiu.
- 11:00 – 22:00 - Ochutnávky vín, hudba a doprovodný program.
Jaká budou letošní Svatomartinská vína?
„Na trh letos zamíří stejně jako vloni celkem 1,9 milionu lahví s označením Svatomartinské víno,“ uvedl Zbyněk Vičar a doplnil, že odborná komise letos schválila 90 % přihlášených vzorků. „Milovníci mladého vína se tak mohou těšit na 323 svatomartinských vín od 73 vinařství – podobně jako v loňském roce.“
V ročníku 2025 tradičně dominují bílá vína (152 vzorků), následovaná růžovými a klerety (92) a červenými víny (79). Mezi nejčastěji zastoupenými odrůdami najdeme Müller Thurgau (81), Muškát moravský (51) a Veltlínské červené rané (20). Růžová vína reprezentují zejména Zweigeltrebe (41) a Svatovavřinecké (38), zatímco mezi červenými víny jde o Modrý Portugal (58) a Svatovavřinecké (21).
Ačkoli je svátek svatého Martina letos v úterý, Vinařský fond povolil prodej svatomartinských vín už od pátku 7. listopadu, aby vyšel vstříc zákazníkům i restauratérům a vinaři tak mohli využít už víkend. Spolu s prvními lahvemi odstartují po celé republice svatomartinské slavnosti, které potrvají až do konce měsíce.
Co je Svatomartinské víno?
Jedná se o mladistvě ovocná, svěží a aromatická vína aktuálního ročníku, která mohou být bílá, růžová či červená. Pod značkou Svatomartinské lze vyrábět pouze vína suchá a výhradně z raných odrůd, které dozrávají dříve – jedná se konkrétně o bílé víno z odrůd Müller Thurgau, Veltlínského červeného raného a Muškátu moravského; červené víno z odrůd Modrého Portugalu a Svatovavřineckého; a růžové víno nebo klaret z odrůd Modrý Portugal, Zweigeltrebe a Svatovavřinecké. Kvalitu každého vína každoročně posuzuje odborná komise, která dohlíží na dodržení požadované svěžesti a ovocitosti.
Vína splňující kritéria jsou označena známým logem svatého Martina na koni jednak na etiketě, jednak na kapsli nebo šroubovém uzávěru na hrdle lahve.
Zdroj: Vinařský fond ČR
