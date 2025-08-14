Večer se spolkem VVVV
Brno, 12. srpna 2025 – Večer s víny od vinařů spolku VVVV proběhne ve čtvrtek 14. srpna 2025 v Otevřené zahradě. Návštěvníky čeká ochutnávka pečlivě vybraných suchých vín z nejlepších vinic Moravy.
Další díl festivalu Víno z blízka v Otevřené zahradě pod Špilberkem v srdci Brna je místem, kde se snoubí elegance, pohoda a dobrá společnost. Stylový večer v jedinečném prostředí pod širým nebem nabídne setkání s vinaři ze spolku Velká vína velkých vinic. Od 17 do 19:30 čeká účastníky volná ochutnávka výjimečných vín, které je možno na místě i zakoupit. K dispozici budou také peciality z grilu a večer zakončí decentní živá hudba v podobě melodií flétny Ládi Muroně.
Velká vína velkých vinic
Velká vína velkých vinic je spolkem vinařů, tedy výrobců vína nebo pěstitelů révy vinné. Jejich cílem je už od roku 2018 produkovat vína nejvyšší kvality nad požadavky danými vinařským zákonem. Produkují vína vybraných odrůd z vybraných elitních vinic Moravy a Čech. Mottem je obnovení úcty k vynikajícím suchým vínům, proto kladou důraz na terroir jednotlivých vinic, na spojení kvality a původu.
Inspirací zakladatelům spolku byla klasifikace především francouzských vín, známá jako Grand Cru. Jedná se o označení nejvyšší kvality, respektive vín pocházejících z těch nejlepších poloh dané oblasti. Vzorem je také i německý VDP (Der Verband deutscher Prädikatsweingüter) systém se svým dokonalým přístupem přísnějším než vinařská legislativa, který zabezpečuje nejen vysokou kvalitu produktu, ale i jeho věrohodnost u zákazníka. I jižní Morava má své prémiové a velké vinice, zaručující produkci prémiových a velkých vín. Konečné slovo při výběru vín mají členové spolku.
Zúčastněná vinařství:
Vinařství Dvořáček LTM
Vinařství Václav Šalša
Vinařství Kolby
Vinařství Reisten
Vinařství Zdeněk Vykoukal
Vinařství Ing. Luboš Oulehla
Vinařství Vinselekt Michlovský
Informace o Večeru se spolkem VVVV
Kdy: čtvrtek 14. srpna 2025
Kde: Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno
Od–do: 17:00–21:30
Součástí večera je volná degustace, doprovodný hudební program (Sabor Latino Trio) a příjemná atmosféra pod širým nebem. Vstupenka (590 Kč v předprodeji / 640 Kč na místě) zahrnuje také skleničku, degustační sousto, vodu a program.
Vstup pro pěší bude přes dvůr. Buďte opatrní, aby vás nepřejel stavební válec nebo bagr, ulice je jeden velký výkop.
Počasí: tentokrát nám meteorologové slibují jeden z nejteplejších dnů tohoto léta.
zdroj: Víno z blízka
