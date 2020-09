Na Znojemsku je nejlepším vínem Veltlínské zelené z vinařství Lahofer

Valtice, 27. srpna 2020 – Jako třetí v pořadí proběhlo na Moravě hodnocení Národní soutěže vín – Znojemské vinařské podoblasti. Největšího úspěchu dosáhlo vinařství Lahofer, jehož Veltlínské zelené 2019 VOC Znojmo se stalo letošním Šampionem.

Ziskem titulu Šampion se Veltlínské zelené 2019, VOC Znojmo z vinařství Lahofer stalo zároveň vítězem kategorie bílých suchých a polosuchých vín. K tomuto ocenění navíc vinařství přidalo i nejlepší víno v kategorii bílá vína polosladká za Ryzlink rýnský 2017, pozdní sběr.

„Viniční trať Vinohrady ke Křídlůvkám, odkud vítězné Veltlínské zelené pochází, má specifické písečné podloží. Díky němu každoročně sklízíme z této vinice hrozny s originální aromatikou. Mladé veltlíny z této trati jsou výrazně ovocné, po nazrání v nich převládají výrazné tóny mandlí a bílého pepře. Tedy přesně takové, jaké od Veltlínského zeleného ze Znojemska očekáváme. Vína z této vinice sbíráme ručně a díky poloze vinohradu, který leží na plošině často profukované větrem a tedy bez houbových chorob, jde v drtivé většině o velice zdravou, vyzrálou surovinu. I proto Veltlínské zelené z trati Vinohrady ke Křídlůvkám zatřiďujeme do apelačního systému VOC Znojmo, kam vybíráme naše nejlepší vína,“ informoval o vítězném víně Ing. Daniel Smola, marketingový a obchodní ředitel Vinařství Lahofer.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 355 vín, z nichž získalo 17 velké zlaté medaile, 82 zlaté a 19 stříbrné medaile. O výsledku rozhodlo 8 komisí složených z vinařských odborníků, kteří vína hodnotili 25. srpna v Centru Excelence ve Valticích. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 311 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Slovácké vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Šampion a vítězové kategorií

Šampion a vítěz kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Veltlínské zelené 2019, VOC Znojmo – Vinařství Lahofer

Kategorie B – bílá vína polosladká

Ryzlink rýnský 2017, pozdní sběr – Vinařství Lahofer

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Ryzlink rýnský 2013, ledové víno – Vinné sklepy Lechovice

Kategorie D – růžová vína

Cabernet Sauvignon rosé 2019, jakostní odrůdové víno – ZNOVÍN ZNOJMO

Kategorie E – červená vína suchá a polosuchá vína

Frankovka 2016, pozdní sběr – Vinařství Ivana Nápravová

Kategorie G – sekty s.o.

Vítěz kategorie: Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut 2016, jakostní šumivé víno s.o. - BOHEMIA SEKT

Nejlepší kolekce

BOHEMIA SEKT

Výstava a degustace vín přihlášených do této soutěže proběhne v pátek 4. září od 15 do 21 hodin v jedinečných prostorách kláštera Dominikánů na Dolní České ve Znojmě. Ochutnávat bude možné přes 350 vynikajících vín ze Znojemska a okolí. V Dominikánském klášteře proběhne také v 17:00 předání ceny pro šampiona, jde o speciální odměnu v podobě barikového sudu, který vítězi věnuje město Znojmo. Cenu převezme šampion z rukou starosty Jana Groise.

Znojemská vinařská podoblast vděčí za svá chuťově plná a svěží aromatická bílá vína ideálním přírodním a klimatickým podmínkám. Studené větry z nedaleké vrchoviny spolu s termoregulačním vlivem řek dávají znojemským vínům nezaměnitelnou kořenitou chuť. Díky střídání slunečných dnů a chladnějších nocí hrozny sice zrají pomaleji, ale zato si uchovávají aromatické látky a dosahují vysoké jakosti. Nejlepších výsledků zde vinaři tradičně dosahují s Veltlínských zeleným, Ryzlinkem rýnským, Müllerem Thurgau a Sauvignonem. Červené barvy hájí zejména Svatovavřinecké a Frankovka.

Více informací na www.narodnisoutezvin.cz