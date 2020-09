Ryzlink vlašský z vinařství Kamil Prokeš je Šampionem na Velkopavlovicku

Valtice, 31. srpna 2020 – Závěrečným hodnocením Velkopavlovické vinařské podoblasti skončilo základní kolo Národní soutěže vín, největší a nejvyšší soutěže vín v České republice. Šampionem podoblasti se stal Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr z vinařství Kamil Prokeš z Velkých Němčic.

Šampionem na Velkopavlovicka, tedy v srdci výroby červených vín v České republice, se pro letošní rok stal Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr z vinařství Kamil Prokeš z Velkých Němčic. „Ušlechtilý minerální buket s působivými projevy citrusů, vlašských ořechů a kandovaného ovoce vytváří u tohoto vína podmanivou chuťovou kompozici kovově-slaného nádechu, bohaté kořenitosti a minerálnosti s příjemnou dochutí citrusového ovoce,“ přiblížil Šampiona Kamil Prokeš, majitel vítězného vinařství.

Ziskem titulu Šampiona za Ryzlink vlašský ale úspěchy Vinařství Kamil Prokeš a této odrůdy na letošní Národní soutěži vín zdaleka nekončí. Kromě Šampiona a nejlepšího vína kategorie bílá suchá a polosuchá získalo vinařství také ocenění pro nejlepší víno v kategorii bílá polosladká vína opět za Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů. Do třetice pak zase Ryzlink vlašský, tentokrát ročník 2017, výběr z cibéb vyhrál jako nejlepší v kategorii sladká vína. Letošní úspěch pak vinařství završilo ziskem ocenění pro nejlepší kolekci soutěže. Stejně jako v ostatních regionech, kde už Národní soutěž vín proběhla, získal i výrobce nejlepšího vína Velkopavlovické vinařské podoblasti odměnu v podobě barikového sudu. Barikový sud Šampionovi Velkopavlovické podoblasti věnuje město Hustopeče.

Šampion a vítězové kategorií

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr – vinařství Kamil Prokeš

Kategorie B – bílá polosladká

Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2018, výběr z hroznů – vinařství Kamil Prokeš

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský 2017, výběr z cibéb – vinařství Kamil Prokeš

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: Rosé Trkmanska 2019, VOC Modré hory – VÍNO J.STÁVEK

Kategorie E – červená vína suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Cuvée Pinot Cab 2015, výběr z hroznů – vinařství Stanislav Konečný

Kategorie G – sekty s.o.

Vítěz kategorie: Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut, jak. šum. víno s.o. – BOHEMIA SEKT, s.r.o.

Nejlepší kolekce

vinařství Kamil Prokeš

Do soutěže bylo přihlášeno celkem rekordních 806 vín, z nichž 26 vín získalo velké zlaté, 205 vín zlaté, 34 vín stříbrné a 1 víno bronzové medaile. Osmnáct komisí složených z vinařských odborníků hodnotilo vína z Velkopavlovické podoblasti ve valtickém Centru Excellence od 26. do 28. srpna. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 712 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími ze Slovácké, Mikulovské a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Výstava vín pro veřejnost

Možnost ochutnat vína přihlášená do Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti má veřejnost 3. října v Hustopečích v hotelu Amande.

Velkopavlovická vinařská podoblast

Velkopavlovická vinařská podoblast je krajina s členitým reliéfem, která severně od Velkých Bílovic stoupá do kopců Hustopečské pahorkatiny a pak v úrodných rovinách pozvolna klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky, a proto se proslavila mimořádnými červenými víny, zejména Svatovavřineckým a Frankovkou. V severní části se daří také bílým odrůdám – Veltlínskému zelenému, Rulandskému šedému, Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu moravskému.

