Salon vín – národní soutěž vín ČR vstoupil do 22. ročníku hodnocením 1456 vín

Valtice, 21. října 2021 – Již 22 let se díky soutěži Salon vín – národní soutěž vín ČR každoročně dozvídáme 100 nejlepších moravských a českých vín pro daný rok. Výběru nejlepší stovky předchází odborná hodnocení, jejichž 1. kolo proběhlo od 11. do 15. října ve Valticích.

Celkem bylo do podoblastní Národní soutěže vín 2021 přihlášeno 2 402 vín, z nichž na základě výsledků hodnocení získalo 2 229 vín nominaci do další fáze soutěže, tedy možnost usilovat o umístění v Salonu vín ČR 2022. Toho využilo 1 456 vín a ta minulý týden v centru Excelence ve Valticích absolvovala hodnocení prvního již celostátního kola soutěže. Do druhého finálového kola hodnocení z něj postoupilo 400 nejlepších vzorků.

„Salon vín je jedinečná prezentace moravských a českých vín s unikátním systémem jejich hodnocení. Za 22 let své existence a vylepšování odborné úrovně se stal respektovanou zárukou prvotřídní kvality vín nesoucí tento titul,“ sdělil Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra a pořadatel soutěže a dodal: „už hodnocení vín v prvním kole posuzuje relativně úzkou špičku moravských a českých vín, protože všechna jsou nadprůměrně kvalitní. Klíčová je tedy úroveň hodnocení a hodnoticích komisí, které jsou složeny z nejlepších a pravidelně proškolovaných odborníků. Každé víno je posuzováno několikrát, několika komisemi, a tak je i výsledek hodnocení naprosto objektivní.“

Druhé finálové kolo pak proběhne 24. a 25. listopadu rovněž ve Valticích a určí Šampiona, tedy nejlepší víno České republiky pro rok 2022, vítěze jednotlivých kategorií, nejlepší kolekci, vítěze zlatých medailí, tedy nejlepších sto vín do degustační expozice Salon vín, a držitele stříbrných medailí (vína, která postoupila do druhého kola hodnocení a získala min. 84 bodů). Celkový počet udělených medailí je limitován na max. 30 % z počtu vín, přihlášených do prvního kola.

Soutěž se v průběhu let vyvíjela, až se ustálila na trojkolovém systému hodnocení. První fáze hodnocení probíhá obvykle od června do srpna v jednotlivých moravských vinařských podoblastech (Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká) a ve vinařské oblasti Čechy. Jde o nominační kola Národní soutěže vín, tedy prvního stupně naší největší a nejvyšší soutěže vín. Následuje, právě připravované, 1. už celostátní kolo Salonu vín – národní soutěže a celá soutěž vyvrcholí 2. finálovým kolem a výběrem absolutních vítězů.

Budoucí Šampion a každý držitel titulu Zlatá medaile Salon vín 2022 tak musí postupně projít třemi koly profesionálního hodnocení držiteli mezinárodních degustačních zkoušek dle evropských ISO norem, což zaručuje objektivitu a vysokou úroveň celé soutěže. I díky tomu je Salon vín – národní soutěž vín výkladní skříní českého a moravského vinařství a titul Šampiona je nejvyšší soutěžní metou pro víno v České republice. Prestižní ocenění zlatými a stříbrnými medailemi Salonu vín – národní soutěže vín jsou pak nezpochybnitelnou garancí nejvyšší možné kvality vín.

Na vlastní soutěž navazuje od února následujícího roku Salon vín coby celoroční degustační expozice nejlepších sta vín. Zde je možné prostřednictvím několika typů degustačních programů, včetně tzv. „volné degustace“, programů řízených sommelierem a individuální degustace z prezentačního automatu, ochutnat nejlepší vína pro daný rok.

Systém hodnocení soutěže v roce 2022

Nominace do 1. kola

Pro postup do 1. kola Salonu vín – národní soutěže vín, tedy už celostátního kola soutěže, musí jednotlivé kategorie vín dosáhnout určitého počtu bodů v základních podoblastních soutěžích, tedy:

Kategorie A, D, E, G (vína bílá suchá a polosuchá, vína růžová a klarety, vína červená suchá a polosuchá, šumivá vína) – 80 bodů a více

Kategorie B a F (vína bílá polosladká a vína červená polosladká) – 82 bodů a více

Kategorie C (vína sladká) – 84 bodů a více

Složení Salonu vín

Ocenění zlatou medailí Salonu vín ČR získá ve druhém kole 100 vín podle těchto kritérií:

80 vín celkem v kategoriích vín bílých a červených suchých a polosuchých, která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), a to:

a) 3 nejlépe hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy

b) 14 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti Znojemské

c) 22 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti Mikulovské

d) 21 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti Velkopavlovické

e) 20 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti Slovácké

11 nejvýše hodnocených vín v kategoriích bílých a červených polosladkých

5 nejvýše hodnocených vín v kategorii vín sladkých

2 nejvýše hodnocená vína v kategorii růžových vín a klaretů

2 nejvýše hodnocená vína v kategorii sektů

Termíny (plán)

11. - 15. 10. 2021 – hodnocení prvního kola Salonu vín – NSV 2022 / Centrum Excelence

24. - 25. 11. 2021 – hodnocení druhého kola Salonu vín – NSV 2022 / Centrum Excelence

Přelom leden/únor 2022 – slavnostní předání diplomů a otevření nového ročníku expozice Salonu vín (bude upřesněno)

