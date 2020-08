Nejlepším vínem na Mikulovsku se stalo Rulandské bílé z vinařství Moravíno

Valtice, 17, srpna 2020 – Národní soutěž vín pokračovala hodnocením vín Mikulovské vinařské podoblasti. Ve Vinařském Centru Excelence ve Valticích profesionální degustátoři dva dny hodnotili rekordních 704 vín z této podoblasti, aby vybrali a ocenili ta nejlepší. Šampionem se stalo Rulandské bílé 2019 pozdní sběr z vinařství Moravíno.

Šampionem podoblasti se v historicky nejvyšší konkurenci 704 přihlášených vín stalo Rulandské bílé 2019 pozdní sběr z vinařství Moravíno, které se zároveň stalo také nejlepším vínem v kategorii suchých a polosuchých bílých vín. Kromě ocenění pro nejlepší víno získá šampion také zvláštní odměnu v podobě barikového sudu, který vítězi věnuje město Mikulov. Se šlechtěním vín v barikových sudech má vítězné vinařství bohaté zkušenosti a koneckonců i letošní šampion zrál v dubových sudech z oblasti Manhartsberger.

„Toto naše Rulandské bílé má žlutou barvu, v jeho vůni najdete sladké hrušky s tóny ušlechtilého dřeva a medu a chuť má ovocnou, plnou po žlutém melounu a ananasu,“ popsal šampiona Ing. Ludvík Budín, enolog vinařství Moravíno.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 704 vín 85 vinařů a vinařských firem, které 11. a 12. srpna tradičně v Centru Excelence ve Valticích hodnotilo 16 komisí složených z vinařských odborníků. Z přihlášených vín získalo 46 velké zlaté, 176 zlaté a 2 vína stříbrné medaile. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 620 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími ze Slovácké, Velkopavlovické a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a vinařské oblasti Čechy, soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích. Národní soutěž vín probíhá pod garancí Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu.

Šampion a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Rulandské bílé 2019, pozdní sběr – Moravíno

Kategorie B – bílá polosladká

Vítězové kategorie: Rulandské šedé 2017, výběr z hroznů – CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2017, výběr z hroznů – NOVÉ VINAŘSTVÍ

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: Zweigeltrebe rosé 2019, pozdní sběr – Vinofol

Kategorie E – červená vína suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Cuvée Element IGNIS 2018, výběr z hroznů – Vinař Jiří Uherek

Kategorie G – sekty s.o.

Vítěz kategorie: Sekt VOC Valtice 2017 – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice

Nejlepší kolekce

Vinařství Garčic - Pavlov

Výstava vín pro veřejnost

Již tradičně budou mít všichni milovníci vína a zájemci o Národní soutěž vín možnost ochutnat na jednom místě všechna vína, která se zúčastnila prvního kola Mikulovské vinařské podoblasti a to od 11. do 13. září na zámku v Mikulově.

Dominantou mikulovské vinařské podoblasti je pohoří Pálava, které strmě vystupuje z mírně zvlněné krajiny lužních lesů dolního Podyjí. Na úbočích vápencových skal jsou mohutné návěje spraší, vápenité jíly i písky, které dávají zdejším vínům nezaměnitelný charakter. Mikulovské vinařské podoblasti vládne odedávna Ryzlink vlašský, daří se tu ale také odrůdám Müller Thurgau, Chardonnay, Veltlínské zelené a samozřejmě Pálava. Na Valticku se přidává i Neuburské a Sylvánské zelené. Z červených si zde získalo oblibu Svatovavřinecké, Frankovka, Merlot a Zweigeltrebe.

Více informací na www.narodnisoutezvin.cz