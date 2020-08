Na Slovácku je nejlepším vínem Sauvignon z vinařství Vinné sklepy Skalák

Valtice, 10. srpna 2020 – Hodnocení Národní soutěže vín 2020 se přesunulo na Moravu a bylo zahájeno dvoudenním hodnocením vín Slovácké vinařské podoblasti. Titul Šampiona, tedy ocenění za nejlepší víno soutěže, odborná porota udělila vinařství Vinné sklepy Skalák za Sauvignon 2019, výběr z hroznů.

Vinařství Vinné sklepy Skalák ze Skalky, vinařské obce nedaleko Kyjova, získalo kromě titulu Šampiona za nejlepší víno soutěže a zároveň nejlepší víno kategorie bílých suchých a polosuchých vín také ocenění za nejlepší polosladké bílé víno. Tuto kategorii vyhrálo také s odrůdou Sauvignon, tentokrát jako Barrique, výběr z bobulí ročníku 2006. Letošní velký úspěch pak završilo ještě nejlepším vínem v kategorii sladká vína za Chardonnay 2017, výběr z hroznů.

„Víno má zelenkavozlatou barvu, výraznou ovocnou vůni po angreštu, černém rybízu a maracuje a bohatou jemně kořenitou šťavnatou chuť. Odrůda Sauvignon patří mezi vlajkové lodě našeho vinařští a věnujeme jí tu nejlepší péči, baví nás její projev a rozmanitost,“ představil Šampiona sklepmistr, sommelier a enolog vinařství Vinné sklepy Skalák Ing. Petr Soják.

Nejlépe hodnocenému vínu Národní soutěže vín v každé podoblasti bude udělen nejen titul Šampiona, ale navíc získá i atraktivní cenu v podobě barikového sudu. Šampionu Slovácké podoblasti jej věnuje město Uherské Hradiště. Slavnostní předání sudu proběhne 11. 9. 2020 v Uherském Hradišti.

Šampion a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Sauvignon 2019, výběr z hroznů – Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová

Kategorie B – bílá polosladká

Vítěz kategorie: Sauvignon Barrique 2006, výběr z bobulí – Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Chardonnay 2017, výběr z hroznů – Vinné sklepy Skalák/Ing. Leona Šebestová

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: André 2019, kabinetní víno – BMVinařství s.r.o.

Kategorie E – červená vína suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Cabernet Cortis 2017, výběr z hroznů – SPIELBERG CZ, s.r.o.

Kategorie F – červená vína ostatní

Vítěz kategorie: Pinot noir BARRIQUE 2018, výběr z bobulí – VINAŘSTVÍ DVOŘÁČEK LTM, s.r.o.

Kategorie G – sekty s.o.

Vítěz kategorie: Chateau Bzenec brut 2016, jakostní šumivé víno s.o. – CHATEAU BZENEC, spol. s r.o.

Nejlepší kolekce

Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

Po dva dny, od 5. do 6. srpna hodnotilo 14 komisí ve Vinařském centru Excelence ve Valticích 546 vín přihlášených do soutěže ze Slovácké vinařské podoblasti. Z těchto vín získalo 29 velké zlaté medaile, 115 zlaté a 42 stříbrné medaile. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 482 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích. Národní soutěž vín organizuje, na Slovácku ve spolupráci se Sdružením slováckých vinařů, Svaz vinařů České republiky za finanční podpory Vinařského fondu a technického zajištění Národním vinařským centrem.

Slovácká vinařská podoblast

Slovácká vinařská podoblast je oblast velmi rozlehlá a díky tomu má různorodé přírodní podmínky, od teplých svahů na jihu až po naše nejseverněji položené vinice. Vinohrady zde najdete jak v údolí řeky Moravy, tak v členité kopcovité krajině Bílých Karpat nebo na jižních svazích Chřibů a Ždánického lesa. Daří se zde Mülleru Thurgau, Ryzlinku rýnskému, Veltlínskému zelenému, Rulandskému bílému a Muškátu moravskému. Z modrých odrůd stojí za pozornost zejména Frankovka, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a v obci Moravská Nová Ves vyšlechtěná odrůda Cabernet Moravia.

Více informací na www.narodnisoutezvin.cz