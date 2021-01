Moravští a čeští vinaři získali v roce 2020 ve světě přes tisíc medailí

Brno, 5. ledna 2021 – Dlouho to vypadalo, že rok 2020 bude pro mezinárodní soutěže vín vlivem koronavirové krize tabu. Situace se ale vyvíjela, a tak se nakonec za přísných hygienických opatření většinu nejprestižnějších soutěží podařilo uspořádat. A o moravských a českých vínech bylo ve světě opět slyšet.

Z mezinárodních soutěží si naši vinaři odvezli neuvěřitelných 1100 medailí, což je ještě o desetinu více než v loňském také rekordním roce. Účast na zahraničních soutěžích dlouhodobě finančně podporuje Vinařský fond. Mezi oceněními se objevily nejen zlaté, stříbrné a bronzové medaile, ale také úctyhodných 29 velkých zlatých a 20 platinových medailí. Medailové zisky pak korunovalo 28 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která ve svých kategoriích nenašla konkurenta.

„Mezinárodní soutěže jsou tím nejlepším způsobem, jak objektivně porovnat kvalitu vín a vinařských postupů napříč celý světem. Musíme proto upřímně poděkovat všem pořadatelům, kteří se zasloužili o to, že rok 2020 nebude pro výsledkové listiny prázdným místem a že se opět celý svět dozvěděl, jak výjimečně kvalitní vína vyrábějí moravští a čeští vinaři,“ komentoval další mimořádně úspěšný rok Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu a dodal: „Ještě větší radost pak má z toho, že se nám v letošním náročném roce podařilo mezi takové pořadatele také připojit. V náhradním termínu, v rouškách a s dezinfekcí na každém rohu se nám podařilo přivítat v Brně a na dalších místech Jihomoravského kraje světovou degustátorskou špičku, která hodnotila vína v rámci Concours Mondial de Bruxelles. Ani zde, na domácí půdě naši vinaři nezklamali a získali mnoho cenných medailí.“

Nejprestižnější soutěže světa jsou pořádány pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno). Zejména na tyto vybrané mezinárodní soutěže vín, ale i na řadu dalších špičkových mezinárodních soutěží, přispívá Vinařský fond našim vinařům především. Vedle příspěvku na startovné hradí také náklady na dopravu soutěžních vzorků po celém světě. Účast moravských a českých vín pak organizačně zajištuje Národní vinařské centrum, část soutěží zajišťuje také redakce časopisu SOMMELIER.

Největší úspěchy 2020:

Šampioni: Hned 4 šampiony, tedy nejlepší vína svých kategorií si odvezli moravští vinaři ze Štrasburku. Jedno z nejvýznamnějších ocenění (Le Prix Vinofed) za nejlepší suché bílé víno soutěže Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg a zároveň ocenění pro nejlepší suché Chardonnay soutěže získalo Chardonnay RESERVA 2017, pozdní sběr z B/V vinařství z Ratíškovic. Nejlepším suchým Tramínem soutěže byl vyhlášen Tramín červený 2018, výběr z hroznů ze stejného vinařství, a ještě Rodinnému vinařství Vican přidalo oceněné za nejlepší suchý Pinot Gris pro Rulandské šedé 2019, výběr z hroznů.

Velké zlaté medaile: Nejvíce velkých zlatých medailí a to hned 10 získali naši vinaři na soutěži Finger Lakes International Wine Competition v USA.

Platinové medaile: Hned 18 platinových medailí získala moravská a česká vína na oblíbené mezinárodní soutěži vín GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION, pořádané tradičně v New Yorku. Tři platinové medaile za Pálavu 2018 výběr z hroznů, Rulandské bílé 2017 výběr z cibéb a Ryzlink vlašský 2017 výběr z bobulí si odvezlo vinařství Volařík. Další dvě platinové medaile získali naši vinaři na Slovensku na soutěži Muvina Prešov.

Nejvíce medailí: Největší úspěch co do počtu zaznamenala moravská a česká vína ve Vídni, ze soutěže AWC Vienna si odvezla neuvěřitelných 311 medailí. Včetně Ocenění dobré kvality („Seal of Approval“) tak získali naši vinaři na jedné z největších soutěží vín na světě úctyhodných 414 ocenění. Na této soutěži také dosáhli naši vinaři největšího počtu zlatých medailí a to 60.

Největší individuální úspěch: Titul v nejprestižnější kategorii bílých vín na soutěži Vinalies Internationales v Paříži získala Pálava, výběr z hroznů 2018, viniční trať U Venuše z Vinařství Volařík.

Skvělý Merlot: Se svými Merloty zabodovalo v roce 2020 vinařství CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, které nejprve za Merlot Premium Collection 2017 získalo titul šampiona (BEST OF CLASS) za nejlepší víno kategorie Merlot a k tomu zlatou medaili na soutěži Finger Lakes International Wine Competition v USA. Za svůj Merlot 2017 výběr z hroznů si také odvezlo jedinou zlatou medaili pro ČR z prestižního Mistrovství světa vín z odrůdy Merlot – Mondial du Merlot, konaném ve Švýcarsku.

Úspěšné vinařství: Na mezinárodních vinařských soutěžích se letos mimořádně dařilo moravskému B\V vinařství z Ratíškovic. V září získalo ocenění pro nejlepší bílé víno soutěže na Concours Mondial de Bruxelles v Brně. V říjnu pak přidalo také ocenění za nejlepší suché bílé víno na mistrovství světa bílých vín ve Francii, v rámci Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg. Mimo to obdrželo ještě za svá vína 27 medailí na soutěži MUNDUS VINI v Německu a dalších 30 medailí v Hong Kongu. Vše završilo ziskem šampiona v cenové kategorii 7,01-10,99 dolarů na izraelském Terravinu.

Další velké úspěchy: Nejlepší bílé víno soutěže za Hibernal, výběr z hroznů 2015 z moravského B/V vinařství a k tomu neuvěřitelných 112 medailí pro další přihlášená vína získali naši vinaři na soutěži Concours Mondial de Bruxelles, která se letos konala v Brně. Na mezinárodní soutěži Chardonnay du Monde uspělo moravské Chardonnay z rodinného vinařství Josef Valihrach z Krumvíře a stalo se absolutním šampionem soutěže.