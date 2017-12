Novinky brněnských vinoték – leden 2018

Orange wine Cuvée 2016 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Zlechov, Horky

348 Kč (HRU) Orange je přírodně čisté oranžové víno s minimální hodnotou oxidu siřičitého, které se výrazně liší od svěžích bílých vín. Víno zrálo 5 týdnů na rmutu/slupkách a dalších 6 měsíců na kvasnicích v dřevěném dubovém sudu. Díky tomuto zrání si víno získalo naturální konzervační látky. Ve vůni a chuti jsou typické tóny sušeného ovoce, bylin, koření a přezrálého pomeranče. Chardonny 2016 výběr z hroznů NOVÉ VINAŘSTVÍ

Morava, Mikulovská podoblast, Drnholec, Slunečný vrch

344 Kč (KLV) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 0,8 g/l zbytkového cukru a 7,3 g/l kyselin. Pétanque je nejvyšší výrobková řada s víny, jenž jsou zaměřena na vyjádření terroir, ze kterého pochází. Odpočinek s hudbou a knihou a dlouhé popíjení vína Pétanque může být ideálně strávený volný čas.

Rulandské bílé 2015 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Mikulovská podoblast, Mikulov, Valtická

299 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Intenzivní, ale zároveň vzdušná minerální vůně, sladce nektarová s tóny bílých květů. Jemný herbální charakter je doplněn, kulatostí, lehce minerální chutí a šťavnatou kyselinkou. Po ukončení alkoholového kvašení leželo víno na jemných kalech. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 6,8 g/l, kyseliny 6,3 g/l. Ryzlink rýnský 2016 VOC Znojmo Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská podoblast, Dobšice, U Hájku

190 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Pro Znojemsko typický Ryzlink rýnský. Charakteristický je sytě žlutou, citrónovou barvou, která ve vůni přechází do ananasu s lehce kouřovými podtóny. Plné, extraktivní víno nabízí v chuti jemné tóny petroleje, typické pro tuto odrůdu, které předznamenávají jeho dlouhý potenciál nazrávání. Škálu vůní doplňují tóny lipového květu, v chuti sladkokyselá jablečná křížala. Alkohol 12,0 %, zbytkový cukr 11,1 g/l, kyseliny 7,0 g/l. Rulandské šedé 2016 výběr z hroznů Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Slovácká podoblast, Hrušky, Újezd

299 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Polosladké víno s odrůdově šedavou až lehce oranžovou barvou. Vůně je kultivovaná a vydatná, připomínající sušené ovoce, zralou hrušku a grep. Chuť je nasládlá s provázanou kyselinou; dominují tóny kandovaného ovoce s dochutí přezrálého pomeranče. K vínu vepřové kotletky, zapečený kapr a tvarohové sýry. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 21,3 g/l, kyseliny 6,6 g/l. Pét–Nat Ryzlink rýnský 2017 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Lipov, Nová hora

348 Kč (HRU) Pét–Nat (z francouzštiny Pétillant naturel, přírodně šumivé) výrazně odráží terroir, které mu dalo vzniknout. Unikátní živé přírodně čisté šumivé víno s minimálním technologickým zásahem člověka a s prakticky nulovým obsahem oxidu siřičitého. V chuti krásně krémové až sametové s nádechem chlebové kůrky. Ryzlink vlašský barrique 2015 pozdní sběr Vinařství Komarov

Morava, Mikulovská podoblast, Novosedly, Slunečná

230 Kč (MIS) Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 5,3 g/l zbytkového cukru a 5,6 g/l kyselin. Barva je zlatavá, ve vůni bílé ovoce doprovázené tóny koření a kouře. Chuť je harmonická, s mírnou kyselinkou, s kouřovými podtóny a dochutí vanilky. Vhodné k tučnějším rybám.

Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

199 Kč (VPV) První edice, která kombinuje zrání bílých vín v akátových moravských sudech a francouzských dubových barrique sudech. Vína jsou nalahvována pod kvalitním korkem. Barva je svítivá, zlato-žlutá. Vůně je pevná, otevřená a výrazná. Na začátku přichází citrusy, za nimi výrazné tóny lipového medu a květu. V samém závěru počínající tóny olejnatosti. Chuť je oblá a bohatá, nazrálá s velmi komplikovanými tóny – snoubí se tu citrusy s jitrocelem a akátový med se sušenými meruňkami. Vše přechází do mohutného velmi dlouhého suchého závěru se šťavnatou kyselinou a jemným tříslem. Ke krůtímu steaku v krémové omáčce se zeleninovým bulgurem. Carmenere 2016 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Rakvice, Trkmansko

331 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Vůně transformovaného lesního ovoce se rafinovaně prolíná s buketem tmavého perníku v čokoládové krustě. Švestkovo-černo-rybízové tóny doplňují strukturované taniny s líbivým elagotaninovým závěrem. Víno dlouhodobě zrálo v barikových sudech z francouzského dubu s významnou účastí nových sudů. K hovězímu 48 hodin taženému karabáčku s bruselskou kapustou a demi-glace omáčkou nebo ke steaku z roštěné s omáčkou z plísňového sýra. Svatovavřinecké 2015 pozdní sběr Vinařství Komarov

Morava, Znojemská podoblast, Ivančice, Pod Jakubem

190 Kč (MIS) Červené suché víno s 12,2 % alkoholu, 0,2 g/l zbytkového cukru a 5,6 g/l kyselin. Granátová barva, ve vůni tmavé ovoce a koření. Chuť odpovídá vůni, dominují švestky, lesní ovoce, borůvky. Zralé hladké víno vhodné k červeným masům. Rulandské modré 2015 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Čejkovice, Niva hrbatá

299 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Zcela suché víno granátové barvy s cihlovým okrajem, které zrálo 12 měsíců ve velkém dubovém sudu. Ve vůni osloví tóny sušených švestek, sena a hořké čokolády. Chuť je příjemně kořenitá, strukturovaná s nádechem vanilkového krému a kompotovaných třešní. K vínu mladé sýry s bílou plísní a zvěřinové steaky. Alkohol 13,0 %, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,8 g/l. Alibernet 2013 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Bílovice

331 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Buket přezrálých až lehce fermentovaných černých lesních plodů, transformované arónie a horké černé čokolády doprovází mohutná a plná chuť s robustním oenotaninovým a elagotaninovým závěrem. Víno dlouhodobě zrálo v barikových sudech z francouzského dubu s významnou účastí nových sudů. K srnčímu hřbetu Wellington s lanýžovou omáčkou. Ideálně se hodí k vyzrálým sýrům s dvojitou plísní nebo čokoládovému fondánu s višněmi. Premium 2012 AOP Corbieres VINO HORT

Francie, Corbieres

440 Kč (MOR) Vůně vína zavede do sadu obsypaného zralými černými olivami a v dálce budou vonět lesní plody. V ústech čeká exploze silných taninů a čokolády. Cuvée odrůd Syrah (60 %) a Grenache (40 %). Doporučeno ke steakům z hovězího a kančího masa. Archivaci nejméně do roku 2030. Set HANZEL DNA 2015 Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská podoblast, Dyjákovice, Vinohrady

2 900 Kč (MBV, SOM, UZM, VVI) Dědičná informace Vinařství HANZEL zakletá do vína, a také Dub, Nerez a Akát. Tři materiály, ve kterých zrál polosuchý Tramín červený. Dřevěná krabice (edice 1 150 kusů) z historických trámů obsahuje čtyři lahve. Jedno víno zrálo deset měsíců v dubovém dřevě, druhé v akátovém. Třetí Tramín je z nerezového tanku a čtvrtý je kupáží všech tří stylů. Alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 9,5 g/l, kyseliny 6,5 g/l.