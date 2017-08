Novinky brněnských vinoték - září 2017

Chardonnay, Pinot Blanc 2015 výběr z hroznů SPIELBERG CZ

Morava, Slovácká podoblast, Archlebov, Dolní maliny

280 Kč (PEA) Barva vína je výrazně zlatavě žlutá díky vysoké zralosti hroznů obou odrůd, jež byly míseny ještě před lisováním. Elegantní vůně nabízí ovocné tóny z dubového sudu, kde víno zrálo na jemných kalech s batonáží po dobu 12 měsíců. V chuti je víno mohutné, strukturované a nabízí ovocné tóny máslové hrušky, vanilky a koření, propojené minerální a dlouhou až olejovou perzistencí.

Zlatá medaile – Galerie rulandských vín 2017 (Kyjov) PRESIDENT Cuvée 2015 pozdní sběr VINSELEKT MICHLOVSKÝ

Morava, Mikulovská podoblast, Perná, Purmice

690 Kč (MBV, MOR, VIT, VPV) Ryzlink vlašský z Pálavy, suchý, se 13,5 % alkoholu. Vino kvasilo a dlouhodobě zrálo v sudech z francouzského dubu se středně jemným až jemným zrněním, různou délkou a hloubkou toastování. Dlouhý a hluboký buket zavařených žlutomasých rynglí, přezrálých a kandovaných meruněk doprovází plná kořenitá chuť s bohatým extraktem a dlouhým medovo-propolisovým závěrem.

Aula Macabeo Sauvignon Blanc 2016 Bodegas Covinas

Španělsko, Utiel-Requena

145 Kč (BOR) Bílé suché víno slámově žluté barvy. Svěží a lehké, s aroma zeleného jablíčka, tropického ovoce a citrusů. Příjemné víno k popíjení a osvěžení. Vhodné jako aperitiv, k předkrmům nebo rybě. Zlatá medaile – Berliner Wein Trophy 2017 (Německo) Neuburské 2016 pozdní sběr VINICE – HNÁNICE

Morava, Znojemská podoblast, Slup, Kacperky

130 Kč (LSB) Bílé suché víno s 11,5 % alkoholu, 1,2 g/l zbytkového cukru a 8,4 g/l kyselin. Korkový uzávěr skrývá víno zelenkavé barvy, ve vůni s tóny lékořice a muškátu, které lze nalézt i v chuti, spolu s lineární limetkou. Doporučeno ke kachní paštice či rybám. Sauvignon Blanc 2016 Chateau Marco

Slovensko, Južnoslovenská oblast, Strekovský rajón

329 Kč (CHM) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu; cukernatost moštu při sběru byla 22,5 °NM. Víno je krásné čiré, čisté a bez zákalu, světle žluté barvy. Vůně je ovocná, chuť po černém bezu, s vyšším obsahem svěžích kyselinek. Dochuť příjemně ovocná. Doporučeno ke kozím sýrům a salátům. Cuvée Děvín & Muškát moravský 2016 pozdní sběr VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Vinohrádky

189 Kč (HRU) Obě odrůdy ve spojení s výraznějším aromatickým profilem nabízejí unikátní styl. Rozinkově sladší aroma Děvínu s náznakem medu a bezinkového sirupu příjemně doplní Muškát moravský, který nese znaky citrusů a čerstvého ananasu. Jemný zbytek cukru v polosuché kategorii umocní dlouhou perzistenci. Stříbrná medaile – Víno Bojnice 2017 (Slovensko)

Stříbrná medaile – Cuvée 2017 (Ostrava)

Velmi dobré víno *** – TOP 77 vín v České republice 2017/2018 (Brno) Rulandské šedé 2016 pozdní sběr Petr Mikulica, Vinařství Mikulica

Morava, Velkopavlovická podoblast, Velké Pavlovice, Ořechová hora

248 Kč (KLV) Polosuché víno má zlatavou barvu s bronzovým odleskem. Chuť je plná, svěží, podpořená zbytkovým cukrem a příjemnou mineralitou. Můžeme v ní pak najít zejména tropické ovoce. Zbytkový cukr 8,4 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 12,5 %.

Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Kobylí, U skalky

299 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Bílé polosuché víno s 12,5 % alkoholu, 8,4 g/l zbytkového cukru a 6,1 g/l kyselin, vyrobené šetrnými enologickými postupy. Víno s velmi dobrou viskozitou a žlutozelenou barvou upoutá Vaši pozornost čistou odrůdovou vůní v podobě dozrávající letní meruňky a lipového květu. Chuť je vrstevnatá, podpořená zřetelnou mineralitou. Závěr chuti tvoří nastupující tóny medu, včelího vosku s pikantní ryzlinkovou kyselinou. K vínu doporučeny tučné předkrmy, vídeňský řízek a tvrdé sýry Zlatá medaile – Salon vín České republiky 2017 (Valtice) Tramín červený 2013 SYFANY

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Skale

200 Kč (SKL) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 0,4 g/l zbytkového cukru a 5,6 g/l kyselin. Hrozny z vlastních vinic. Víno zrálo 10 měsíců na jemných kalech v akátovém sudu z moravského dřeva. Aroma růžových květů harmonicky přechází do zralých jahod a magnolií, chuť intenzivní a jemně kořenitá. Archivace 5–10 let, vhodná dekantace. Cuvée Nikol 2015 VÍNO HRUŠKA

Morava, Slovácká podoblast, Blatnička, Novosady

348 Kč (HRU) Cuvée Nikol patří mezi prémiová vína řady Family collection. Vznešený výběrový Děvín podává vínu krásné ovocné a kořeněné aroma s příjemným zbytkem cukru. Elegantní Ryzlink rýnský dodává pikantnost a mineralitu. Zlatá medaile – AWC Vienna 2016 (Rakousko)

Stříbrná medaile – Pardubický festival vína 2016 (Pardubice)

Bronzová medaile – San Francisco International Wine Competition 2016 (USA) Pálava 2012 výběr z hroznů SYFANY

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Úlehle

150 Kč (SKL) Bílé polosuché víno s 14,0 % alkoholu, 9,6 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Bylo použito původních metod bez selektovaných kvasinek a enzymů; víno zrálo 10 měsíců v akátovém sudu vyrobeném na Moravě a ze dřeva, které na Moravě vyrostlo. Vůně bohatá na kvetoucí růže, harmonická a nekomplikovaná, chuť podtrhuje medová kořenitost a opulentnost dřeva. Vhodné i k archivaci na 5–10 let, dekantace hodinu před pitím bude výhodou. Tramín 2015 výběr z hroznů Templářské sklepy Čejkovice

Morava, Velkopavlovická podoblast, Čejkovice, Helezný díl

299 Kč (HVV, LIQ, MAN, MBV, PEA) Bílé polosladké víno s 12,5 % alkoholu, 23,1 g/l zbytkového cukru a 5,8 g/l kyselin, vyrobené šetrnými enologickými postupy. Víno je barvy lipového květu se slámovými odlesky. Vůně je těžší, skořicově kořenitá, doplněná květinovými tóny růží a saturejky. Chuť je nasládlá, marmeládová, s výrazem přezrálých tramínových hroznů, nastupující medovostí a jemnou vanilkovou dochutí. Doporučeno k tvarohovému dortu, jablečnému závinu, kuřecímu steaku zapečeného uzeným sýrem. Frankovka rosé 2015 VOC Modré Hory SYFANY

Morava, Velkopavlovická podoblast, Vrbice, Skale

170 Kč (SKL) Suché růžové víno. Hrozny pocházejí z vlastních vinic, při nakvášení nebylo použito selektovaných kvasinek ani enzymů. Víno zrálo v nerezové nádobě. Svěží aroma peckového ovoce a jahod, chuť čerstvého višňového jogurtu. Teplota při konzumaci 11–12 °C. Archivace 3 roky. Alkohol 12,0 %, kyseliny 6,0 g/l, zbytkový cukr 0,2 g/l. Frankovka 2015 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická podoblast, Zaječí, Nová hora

159 Kč (VPV) Klasická moravská odrůda v moderním provedení. Barva je temně višňová. Ve vůni se postupně otevírají tóny višní v čokoládě, černých třešní a modrých moruší, za nimi čokoládová fontána i jemné stopy borůvek. Chuť je hladká a hutná, přitom však jemně ovocná v tónech višní i linecké marmelády, přidávají se pikantní tóny brusinek a sladké tříslo v dlouhém závěru. Doporučeno ke skopovému masu na rožni s černým chlebem.