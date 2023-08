Brno je město, kde se dobře žije, říká 83 % místních

Brno, 9. srpna 2023 - V Brně je 74 % jeho obyvatel hrdých na své město. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Starobrna s názvem Naše Brno – naše hrdost. Naprostá většina (83 %) souhlasí s tím, že Brno je město, kde se dobře žije. Shodují se na tom, že za tím stojí zejména svérázní a pohodoví lidé a oceňují, že jihomoravská metropole je město stvořené pro místní. Vyzdvihují hlavně „lidský rozměr“ města (44 %), blízkost přírody (68 %), bohatý kulturní život (57 %) a kvalitní vysoké školy (56 %).

V Brně žije 379 tisíc obyvatel a je tak druhým největším městem v České republice. Přesto podle průzkumu Starobrna 44 % jeho obyvatel souhlasí s tím, že Brno je město s lidským rozměrem. Ten mu dodávají hlavně lidé, kteří jsou pohodoví a vyznačují se svérázným humorem. Velikost města je podpořena velmi dobrou infrastrukturou MHD, fungující takřka v kteroukoli denní a noční hodinu, a blízkostí přírody. Navzdory tomu ale Brno rozhodně nepropadá ospalé maloměstské atmosféře. Život mu dodávají studenti a bohatá kultura, která ve výčtu hlavních výhod Brna obsadila třetí místo.

„Pivovar Starobrno se nachází v srdci města a my jsme hrdí na to, že jsme už 151 let jeho součástí a můžeme místním vařit naše skvělé pivo. Obzvláště BITR, který svou hořkostí oslovuje stále více místních. Podobnou hrdost cítíme i ze samotných Brňanů, proto jsme se na to chtěli podrobněji podívat v průzkumu. Vyšlo nám z něj, že Brno je skvělé město pro život tady a teď, je to město studentů, s kvalitními školami,“ komentuje výsledky Michala Jetelinová, Senior Brand Manažerka Starobrna.

74 % Brňanů je hrdých na to, odkud jsou

Brno je město, kde se dobře žije. Je dost velké, aby nabízelo vše potřebné k životu, včetně pracovních příležitostí, ale zas ne tak velké, aby bylo zcela anonymní, odlidštěné, příliš rušné. K příjemnému životu obyvatelům přispívá blízkost přírody (68 %), zejména brněnské přehrady Prýgl. V těsném závěsu za možností vyrazit do přírody se umístila místní hromadná doprava (60 %), kde místní vyzdvihují, že se MHD dostanou opravdu všude, je zde velké množství nízkopodlažních vozů a velmi dobře funguje MHD v noci. Cení si také bohatého kulturního života (57 %) a kvalitních vysokých škol (56 %).

Mladí Brňané uvádějí častěji jako zdroj hrdosti na své město kulturu, pohodovou atmosféru, vysoké školy nebo gastro scénu. Starší obyvatelé vyzdvihují nejvíce přírodu, Špilberk nebo přehradu.

Zeptáte-li se místních, čím se Brno liší od ostatních měst, umisťuje se na prvním místě maloměstský charakter napříč věkem i vzděláním. Hned druhé místo však zaujímá pamětihodnost, kterou jiné město nedisponuje. Je jí Orloj a další sochy, kterým místní přiřazují různé názvy, ale shodují se na tom, že k městu patří.

Lidé, pivo, kultura – 3 základní ingredience pro spokojený život Brňanů

K přednostem Brna neodmyslitelně patří kulturní život (57 %), zajímavé společenské akce, jako je například Ignis Brunensis (46 %), a také brněnské restaurace, hospody a kavárny (45 %), které si v posledních letech získávají své stále výraznější místo v srdci místních a lákají i návštěvníky z ostatních měst.

Brno je tradičně spojené i s výrobou piva. Takřka 40 % Brňanů si myslí, že Starobrno je důležitou součástí brněnské gastro scény. Pivovar Starobrno k městu patří už 151 let, a tak je značkou, kterou Brňané berou za svou. Ze značek, které si Brňané spojují s jihomoravskou metropolí nejčastěji, je to pro 44 % právě Starobrno, hned za ním se umístila Kometa Brno (37 %).

Řekne-li někdo, že si dá škopek, je jasné, odkud pochází. Škopek je jeden z pojmů výrazně spojených s Brnem. Z pojmů spojovaných s městem první místo zaujímá Prýgl, následuje šalina a sraz pod hodinami.

Co je tedy ideálnem pro obyvatele druhého největšího města Česka? Sejít se pod hodinami, nasednout na šalinu, dojet na Prýgl a tam si dát škopek.