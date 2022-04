Lidovci a Starostové v Brně půjdou do voleb společně

Brno, 5. dubna 2022 – KDU-ČSL s STAN chtějí moderní Brno, kde lidé budou moci spokojené žít, bezstarostně a bezpečně se pohybovat a kde budou mít čas na sebe, na své dětí i na své blízké. Koaliční smlouvu uzavřeli symbolicky na dětském hřišti na Kraví hoře s působivým výhledem na Brno. Za STAN smlouvu podepsal ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan a místopředseda KDU-ČSL a 1. náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Právě Hladík bude také lídrem koalice a kandidátem na primátora města Brna. Lídryní za STAN a dvojkou na společné kandidátce bude radní Maloměřic a Obřan Irena Matonohová. Koalici podpořil i hejtman jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Máme společný styl politiky. Jsme každý den v ulicích a řešíme, co lidi trápí. Politika je pro nás o pomoci druhým lidem, ale zároveň o odvaze. Nebojíme se postavit čelem nepopulárním ale důležitým krokům. Chceme lidem pomáhat řešit jejich starosti, aby měli dost času na sebe, na své děti a na své blízké. Brněnští Starostové se postavili za Petra Hladíka, coby lídra společné kandidátky, protože mu důvěřují a dlouhodobě s ním spolupracují. Volby v Brně chceme vyhrát,” uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Hladík přitom mohl s Rakušanem sedět v jedné vládě, nabídku na ministra životního prostředí ale odmítl kvůli rodině a rozpracovaným projektům v Brně. “Když chceš změnit svět, běž domů a miluj svou rodinu. A když chceš změnit naši zemi, musíš změnit nejprve svoje město. Takhle to mám, a proto zůstávám doma v Brně,” uvedl tehdy Hladík.

Koalice Starostů a lidovců se netají ambicí vyhrát následující komunální volby v Brně. Společně s veřejností a odborníky chtějí rozpracovat dvanáct programových priorit, díky kterým bude Brno moderním, bezpečným a čistým městem bez bariér, kde bude mít každý člověk podmínky ke spokojenému životu.

„Chceme město, kde lidé budou mít šanci pořídit si vlastní bydlení, současné ceny nových nemovitostí jsou neúnosné. Chceme město, kde lidé nebudou trávit čas v kolonách nebo hledáním parkovacího místa. Jsme tu pro děti a rodiče, bez ohledu na to, jestli se zrovna rodiče starají o své děti nebo děti ve stáří o své rodiče. Čelem se musíme postavit k otázce životního prostředí, zajištění kvalitní lékařské péče, vzdělávání nebo energetické soběstačnosti města. K tomu potřebujete mít tým pracovitých lidí, kteří chtějí pomáhat lidem a Brno je pro něj na prvním místě. takový tým se podařilo sestavit díky spojení STAN a KDU-ČSL a chceme vyhrát, abychom dokázali Brno změnit,” uvedl kandidát na primátora Petr Hladík.

Program koalice ocenil i jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Tahle koalice je mnohem víc o lidech, než o stranách. Petr Hladík odvádí neuvěřitelné množství práce. Řešili jsme spolu COVID a teď nedávno školy pro děti z Ukrajiny. Jsme na jedné vlně v sociální oblasti i přístupu k životnímu prostředí. A díky spojení s lidmi ze STANu může tahle koalice v Brně vyhrát volby. Brno by to posunulo zase o kus dál," ocenil spolupráci Grolich.

Lídryně STANU zdůraznila energii, se kterou koalice do těchto voleb jde. „Brněnští Starostové a Lidovci chtějí do vedení města přinést novou energii a odvahu. Budeme mít na kandidátkách mladé, ale zároveň úspěšné lidi, kteří jsou v tom, co dělají neuvěřitelně aktivní. Jsou to lidi, kteří dělají politiku srdcem. Všem nám jde příkladem Petr Hladík, který by jako primátor přinesl do čela Brna tu správnou energii. Petra znám už dvanáct let a kdykoliv jsem potřebovala s čímkoliv pomoci, hned přispěchal na pomoc a dokázal rychle a efektivně řešit složité problémy,” uvedla Irena Matonohová.