V polovině dubna začne rekonstrukce ulice Veveří

Brno, 3. dubna 2020 – Ulice Veveří se dočká opravy tramvajové trati i inženýrských sítí. Rekonstrukce umožní využívat ulici jako objízdnou trasu pro tramvaje, které nahradí linku číslo 1. Tu čeká výluka v souvislosti s pracemi na Velkém městském okruhu Žabovřeská. Práce na Veveří začnou už v polovině dubna.

„Zejména u inženýrských sítí hrozí, že by zvýšený provoz na Veveří nevydržely. Oprava je proto nezbytná. Počítáme s pracemi na nejproblematičtějších úsecích kanalizace a vodovodu. Především se jedná o vodovodní řad z roku 1929 v úseku od Žerotínova náměstí po ulici Slovákova, kde došlo jen v lednu už ke třem haváriím. Důsledkem bylo přerušení dodávek pitné vody a s tím spojené komplikace pro místní. Dělníci také zajistí sanaci kanalizační stoky z roku 1910, která se v úseku mezi ulicemi Smetanova a Sokolská nachází pod tramvajovou tratí a vykazuje značné poškození,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

Od 15. dubna začnou na ulici práce Brněnských vodáren a kanalizací. „Řidiči nebudou moci odbočit do ulice Veveří ze Žerotínova náměstí. Místo toho budou využívat ulici Kounicovu. Není v plánu omezení městské hromadné dopravy v ulici Veveří. Výjimkou jsou trolejbusy linek 32, 34 a 36, které nebudou projíždět Veveří, jak je tomu dnes, ale z centra se budou vracet přes ulici Kounicovu,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

V polovině května by na práce na podzemních sítích měla navázat oprava tramvajové trati v úseku od ulice Jana Uhra po Žerotínovo náměstí. Tuto část oprav zajišťuje Dopravní podnik města Brna. V první fázi od 16. května do 26. června čeká cestující pouze částečná výluka městské hromadné dopravy. Tramvaje pojedou v úseku od křížení s Žerotínovým náměstím po Smetanovu jednokolejně. Od 27. června do konce srpna by tudy tramvaje neměly jezdit vůbec. Auta směrem do centra ulicí v omezeném režimu projedou.