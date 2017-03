Sál pro Brno vznikne pod taktovkou světových architektů

Brno, 8. března 2017 - Město Brno uzavřelo kvalifikační kolo na projektanta Janáčkova kulturního centra. Tedy na tým ve složení akustik – architekt – projektant, který navrhne vnitřní dispozice budovy, především samotný koncertní sál. Ze čtyř uchazečů se do soutěžního kola kvalifikovali dva.

Prvním z nich je trojice ve složení Nagata Acoustic America, Konior Studio a Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno. Druhým uskupením je dvojice Ove Arup Partners International Limited a ArchDesign. „Jsem rád, že v rámci výstavby nového sálu se nám daří stále více se přiblížit okamžiku, kdy ve Veselé ulici bude stát nový hudební stánek špičkových parametrů. Dnes skončilo kvalifikační kolo na projektanta, který by měl vdechovat novému sálu duši. Velmi mě těší, že se do této soutěže přihlásily společnosti, které patří ke světové špičce a my tak budeme mít z čeho vybírat,“ okomentoval přihlášky do kvalifikačního kola brněnský primátor Petr Vokřál.

To, že týmy budou převážně zahraniční, není žádné překvapení. V České republice totiž není mnoho osob, které mají zkušenosti se stavbou sálu pro symfonickou hudbu s kapacitou nad 1 000 osob. Podobný specifický prostor tu nevznikl více než sto let. Město proto v podmínkách soutěže požadovalo, aby se každý tým jako celek prokázal realizací nejméně tří sálů pro symfonickou hudbu s potřebnou kapacitou a přirozenou akustikou, délkou praxe nebo zkušeností se stavbami podobného objemu v památkové zóně.

„Snad není moc troufalé, když řeknu, že nyní už nemůžeme vybrat špatně. Akustik je klíčová osoba celého týmu a nikdo lepší se nám opravdu přihlásit nemohl. Zároveň doufám, že tato světová esa, která jsme k nám přilákali, budou určitým závazkem, abychom projekt skutečně dokončili,“ uvedl náměstek brněnského primátora Matěj Hollan.

Japonský, nebo americký tým?

Společnost Nagata Acoustic v čele s Yasuhisu Toyotou navrhla od roku 1971 bezmála šest desítek koncertních sálů po celém světě. V kvalifikačním kole se prokázala nejnovější realizací z Paříže, Šanghaje a polských Katovic. Je známá také díky nedávno otevřené budově Labské filharmonie v Hamburku. Druhým členem týmu je architekt Tomasz Konior, který se společností Nagata navrhl zmíněný sál v Katowicích. Trojici doplňuje brněnský architekt Petr Hrůša se svým studiem jakožto subjekt zajišťující autorizace a kvalifikace, které vyžaduje český právní řád.

Jádrem druhého uskupení je americká společnost Ove Arup Partner (známá pod dřívějším názvem Artec) v čele s Taeto Nakajimou. I tato společnost má na svém kontě desítky koncertních sálů po celém světě. V soutěži se prokázala mimo sálem v polské Wroclavi, dánském Aalborgu a kanadském Quebecu. Velmi oceňovaný je její sál ve švýcarském Luzernu, na který ráda vzpomíná mezzosopranistka a patronka Sálu pro Brno Magdalena Kožená. Tuto společnost doplňuje v týmu brněnská architektonická a projekční kancelář ArchDesign.

V čele kvalifikační komise stanul brněnský městský architekt Michal Sedláček. Shodou okolností jeden z mála odborníků v České republice, který se podílel na návrhu koncertního sálu požadovaných parametrů. Sedláček pracoval v týmu Franka Gehryho na projektu a výstavbě Walt Disney Concert Hall v Los Angeles. „Byla to pro mě obrovská zkušenost, jsem proto velmi rád, že ji nyní mohu zužitkovat v rodném Brně,“ konstatoval Sedláček.

Po kvalifikačním kole následuje kolo soutěžní. Zadavatel dodá veškerou dosavadní dokumentaci k projektu a na jejím základě obdrží od uchazečů cenové nabídky na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby. „My, jakožto filharmonie jsme například připravili požadavky na kompletní zázemí orchestru včetně šaten, zkušeben a také na technologické vybavení pódia a nahrávacího studia,“ informovala ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Vyšlo v Brno Business & Style