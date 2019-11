Brněnské Centrum pro rodinu poradí, jak předcházet zbytečným rozvodům

Brno, 11. listopadu 2019 – Příprava na manželství je známá především pro věřící, církev ji podporuje a dokonce vyžaduje. V posledních letech se ale o tomto tématu začíná hojně diskutovat i u párů bez vyznání. Podle výzkumů se tím sníží rozvodovost a taková příprava vám může pomoci k lepšímu sebepoznání a dlouholetému šťastnému manželství. Člověk by měl především poznat sám sebe, partnera a ujasnit si priority.

Pokud jste nevěřící, určitě si teď kladete otázku: Když si člověk není jistý svým partnerem, a má pocit, že se na manželství necítí, proč by se na ně měl připravovat? Tak ať si partnera prostě nebere. To je dobrá otázka. Jestli ale i tak chcete vstoupit do svazku manželského, není od věci o této přípravě přemýšlet. I pokud jste nevěřící.

Plánujete církevní sňatek? Přípravě na manželství se nevyhnete

Pokud jste oba křesťané, tak se přípravě na manželství nevyhnete. Odměnou vám pak může být nahlédnutí do tajemství vztahu, komunikace a spokojeného manželství. Myslete ale na to, že byste se o přípravu měli zajímat již půl roku před svatbou.

„Příprava je před uzavřením církevního sňatku povinná, ale máme často i páry, které ji absolvovat chtějí ze zájmu, chtějí se lépe poznat, naučit komunikaci v páru, zažít i příklad déletrvajícího manželství, protože přípravu vedou manželské páry. Dříve to ale dělávali kněží,“ vysvětlila koordinátorka příprav snoubenců v Centru pro rodinu a sociální péči Ilona Zaplatilová s tím, že může mít církevní sňatek i pár, ve kterém je věřící pouze jeden, anebo když rodina trvá na tradici.

Partnerská témata

Na jednotlivých sezeních se řeší různé oblasti partnerského života a jsou vázána na předmanželský slib. „První dvě setkání jsou věnovaná uvědomění si svého já, jestli jsem člověk zralý pro manželství. Dalším blokem je partnerská komunikace, kde se probírají otázky úcty, lásky a věrnosti. A nevyhneme se ani sexu a sexualitě jako nejintimnější komunikaci mezi mužem a ženou. Poté navazuje odpuštění,“ řekla Milana Vykydalová, lektorka kurzu Příprava na manželství.

Poslední dvě sezení jsou o rozpočtu, hospodaření, soužití s rodiči, a odstřihnutí pupeční šňůry. Páry pracují ve dvojici i ve skupině, většina aktivit je ale především pro páry, které následně pracují se zpětnou vazbou. „Nejvíce asi oceňují téma komunikace, ale také fungování rodiny, finance a v neposlední řadě výchova dětí. Naším cílem je otevřít i témata, nad kterými snoubenci možná nepřemýšleli - jak se správně hádat, co dělat, když děti nepřijdou, že na vztahu se musí stále pracovat. Každá skupina je jiná a snoubenci sami mohou přidat otázky, které je zajímají,“ vysvětlili Markéta a Pavel Klangovi, lektoři kurzu Příprava na manželství, kteří ho vedou ve dvojici.

Svatba. A co dál?

Nevěřící by ale příprava na manželství měla také zajímat. Vyhnuli by se tak časté rozvodovosti a lépe se navzájem pochopili a poznali. „Spousta lidí se bojí, co příprava na manželství obnáší. Jde ale spíše o poznání sama sebe, poznání toho druhého, komunikaci a umění řešit problémy,“ řekla Ilona Zaplatilová z Centra pro rodinu. „Nově máme otevřený i kurz Svatba. A co dál?, který je určený hlavně pro civilně sezdané páry. Kurz je také sebepoznávací, o komunikaci s partnerem a o tom, co člověka v manželství čeká,“ řekla Zaplatilová.

„Kurz je určen především pro snoubenecké a manželské páry, které se snaží prohloubit svůj partnerský život. Ale jsme otevření komukoliv, kdo má zájem dozvědět se více o budování a prohlubování vztahů, bez ohledu na vyznání,“ řekl lektor kurzu Svatba. A co dál? Jan Špilar. „Dotýkáme se také intimního života. Učíme se zvládat krizové situace a hledáme motivace k trvalému partnerskému soužití,“ dodal Špilar.

Ne všichni jsou stvořeni pro manželství, jen si to uvědomit

Je třeba si ale uvědomit, že ne každý je stvořený pro to, aby vstoupil do manželství. Málokdo si to je ale schopný přiznat. Mnoho párů často uzavírá sňatek kvůli tlaku rodiny či společnosti, protože se to v určitém věku od mladých párů očekává. „Je pravda, že se v současné době sice uzavírá méně sňatků, ale pořád je poloviční rozvodovost,“ vysvětluje Zaplatilová.

Rozvodů začalo přibývat po druhé světové válce, do té doby jich bylo minimum. Ale v dnešní době jsou ženy více samostatné, umí si vydělat peníze a jsou schopné mít dítě i samy a do sňatků se nehrnou. Dříve byli na sobě lidé ekonomicky závislí, a aby žena sama vychovávala dítě, to bylo něco nepřípustného.

Rozvody jsou časté kvůli problémům v komunikaci, rozdílnému stylu života, nevěře či intimnímu odcizení. V dnešní době je více možností ve studiu, cestování, práci, ale také se objevily sociální sítě, seznamky a další vymoženosti, kvůli kterým je nevěra na denním pořádku.

V módě jsou oddělené ložnice

Problémy u párů mohou vzniknout i kvůli obyčejnému chrápání. Přitom spánek je velmi intimní věc. Už ve Starověkém Římě měli oddělené ložnice, sdílení lože s partnerem přišlo až s průmyslovou revolucí, kdy se lidé začali stěhovat do měst a v malých bytech neměli jinou možnost, než spát s partnerem či manželem na jedné posteli. Přitom oddělené ložnice mohou zachránit jinak harmonický vztah plný lásky a podpory. A v 21. století to není nic výjimečného. Oddělené ložnice má například i herec George Clooney s jeho manželkou Amal. Sex totiž není jen činností před spaním a také nikomu nebrání v tom, aby si po něm šel lehnout prostě do své postele.

Skupinové kurzy

Centrum pro rodinu v Brně ročně pořádá 16 kurzů skupinových příprav pro cca 120 párů. V jedné skupině je maximálně 8 párů. Pokud byste měli zájem o individuální přípravu, máte také možnost. Do individuální přípravy směřují především páry, které už mají děti, nebo kterým z časových důvodů nevyhovují skupinové přípravy. „Příprava trvá celkem 15 hodin, nejčastěji jde o 5 tříhodinových setkání, ale máme i jinak rozdělené kurzy - 7 dvouhodinových setkání a 4 čtyřhodinové, příprava probíhá ve skupinkách nebo individuálně,“ řekla Ilona Zaplatilová. V Centru pro rodinu a sociální péči v Brně se ročně individuálně připravuje až 30 párů.

Jediný risk, který vás při přípravě čeká, je možný rozchod. Může se stát, že si najednou uvědomíte, že si svého partnera prostě brát nechcete a společný život vás začne děsit. „K rozchodu během příprav občas dojde, stalo se to asi v 5 případech během posledních 3 let, kdy mám přípravu na starost,“ vysvětlila Zaplatilová z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně.