Svatební obřady mohou nově probíhat na celém území Kohoutovic

Brno, 30. května 2023 – Od května mohou Kohoutovičáci vstupovat do manželského svazku nejen na předepsaných místech, ale kdekoliv, a to bez poplatku. Doposud to bylo možné pouze na radnici, jiná místa byla za poplatek.

Kohoutovická radnice tak vyslyšela prosby svatebčanů, kteří chtějí nově využívat možnosti uskutečnit svatební obřady například ve společenské místnosti na GRAND PRIX, v zeleni a na dalších místech.

Městská část se potýkala s dotazy občanů na toto téma, a proto oslovila matriku, jakým způsobem občanům vyjít vstříc a umožnit tak uzavírání sňatků na jiných místech než jen v budově úřadu. Po dotazu MČ Brno-Kohoutovice došla matrika Brna-střed k závěru, že je možné oddávat páry kdekoliv po celé městské části.

„Přišlo nám limitující, aby lidé, kteří chtějí sňatek uzavřít jinde, než na úřadě museli platit speciální poplatek ve výši tisíc korun. Obrátili jsme se proto na úřad, jak můžeme postupovat, abychom lidem v této záležitosti mohli vyjít vstříc a ušetřili jim tak peníze za tento nadbytečný poplatek,” uvedl starosta MČ Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL).

Na dotaz bylo matricí Brna-střed sděleno, že je možné stanovit více míst konání svatebních obřadů i celé území městské části. Další vyjádření dodal Odboru sociální péče, školství a kultury. Oba odbory doporučili stanovit místem konání svatebních obřadů celé území městské části.

“Je to změna, která je správná. Nevím, proč by měli lidé platit tisíc korun za to, že se obřad uskuteční na jiném místě, když to pro nás není žádná komplikace. V naší městské části máme plno nádherných míst, kde by se mohly obřady konat. A já se moc těším, že zde můžeme nově páry oddávat bez této zbytečnosti,“ dodal Hruška.