Přední čeští umělci pomůžou dětskému hospici Dům pro Julii.
Brno, 21. dubna 2026 - Dětský hospic Dům pro Julii, který rozvíjí unikátní služby v dětské paliativní péči, se stále potýká s nedostatečnou legislativní oporou. Péči i provoz tohoto zařízení financuje především veřejnost. Na podporu dětského hospice, jediného zařízení svého druhu v Česku, se uskuteční benefiční aukce. Svá díla věnovali přední čeští umělci, letos se zapojil i ve světě známý abstraktní malíř Petr Kvíčala. Umělecká díla budou mít možnost zájemci dražit v sobotu 25. dubna od 18:30 v pražské galerii Etcetera Art i online.
„Když obdarovávám druhé, uvědomuji si, kolik jsem toho sám dostal – a že má smysl to posílat dál tam, kde je to potřeba. A myslím, že to zná každý dárce: když dáváte radost, vrací se zpátky i k vám. Já bych ji nejraději rozdával jen tak,“ říká český malíř Petr Kvíčala, který do aukce věnoval jedno ze svých abstraktních pláten.
Do benefiční části aukce darovali svá díla i další přední čeští výtvarníci, etablovaní doma i v zahraničí, jejichž tvorba sahá od malby přes sochu až po konceptuální a multimediální projekty: Filomena Borecká, Sylva Zimula Hanáková, David Hanvald, Milan Houser, Vendula Chalánková, Jakub Janovský, Maud Kotasová, Petr Kvíčala, David Možný, Natalie Perkof, Hana Puchová, Petr Veselý a Daniel Vlček.
Nabízená díla mají různé vyvolávací ceny – od dostupnějších až po hodnoty v řádech desetitisíců. „Umění má celospolečenský přesah. Toho je důkazem benefiční část aukce, která celým výtěžkem bez klasické aukční přirážky pomůže Domu pro Julii v péči o nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny. Pro dražitele je to dvojnásobně dobrá investice. Osobně mě velmi těší, že umělci bez váhání darovali svá díla na dobrou věc. V úvodní části aukce budou lidé moci vybírat mezi 17 položkami ve prospěch dětského hospice,“ vysvětluje Pavla Kosař, jednatelka Etcetera Art.
Aukce se uskuteční v sobotu 25. dubna od 18:30 v pražské galerii Etcetera Art na adrese Smetanovo nábřeží 8 a online na adrese livebid.cz/auction/etcetera_duben2026. Předchází jí výstava všech děl, která se koná 18. až 25. dubna na stejném místě přímo v centru Prahy.
Tam, kde chybí efektivní a systémová podpora státu, pomáhá veřejnost
V České republice žijí tisíce dětí s nevyléčitelným onemocněním. Jejich rodiče o ně pečují nepřetržitě – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Právě pro tyto rodiny vznikl dětský hospic Dům pro Julii, první zařízení svého druhu v Česku. Nabízí odbornou péči a zároveň prostor, kde se mohou děti i jejich blízcí na chvíli nadechnout a získat potřebnou oporu.
„Dětské hospice zatím nemají v české legislativě jasné ukotvení. Jejich provoz a poskytovaná péče nejsou efektivně financovány z veřejného zdravotního pojištění. Organizace tak stojí především na podpoře dárců. Dětský hospic kombinuje zdravotní péči a sociální služby, které v Česku spadají pod různá ministerstva a různé způsoby financování. Právě tato kombinace přináší v praxi řadu administrativních překážek,“ vysvětluje Radka Vernerová, zakladatelka a ředitelka Domu pro Julii.
Přesto Dům pro Julii postupně buduje a rozšiřuje své služby, snaží se pomáhat stále více rodinám. Již v roce 2020 začal poskytovat mobilní tým péči přímo v domácnostech klientů na území Jihomoravského kraje. V létě roku 2024 organizace spustila pobytové odlehčovací služby v nové budově v Brně a k jaru 2026 bylo poskytnuto více než 24 tisíc hodin péče a odpočinku pro rodiny klientů z celé České republiky
Dětské hospice se od těch pro dospělé zásadně liší
Zatímco u dospělých je hospicová péče spojena se závěrem života v řádu dní, týdnů či měsíců, u dětí a mladých dospělých většinou trvá roky. Ti s nemocí žijí, rostou a vyvíjejí se, jejich potřeby jsou velmi individuální. Dětské hospice jsou především zaměřeny na kvalitu života celé rodiny. Diagnózy jsou navíc jiné než u dospělých, často jde o velmi vzácné genetické syndromy nebo neurodegenerativní onemocnění. Tyto diagnózy spojuje nejistá prognóza a celoživotní plná závislost na druhé osobě.
Jednou z nejdůležitějších služeb, které Dům pro Julii nabízí, je odlehčovací péče. Ta umožňuje rodičům, kteří o své dítě dlouhodobě pečují, si na chvíli odpočinout. „Možná to zní banálně, ale rodiče nejčastěji potřebují spánek, podporu a čas. Čas na partnera, na zdravé sourozence nebo prostě jen na obyčejný odpočinek,“ doplňuje Radka Vernerová.
